13 imam öğretmenlikten alındı

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Büyük Dikili Beldesi İlköğretim Okulu’nda cami imamı Fatih Metin’in din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girmesi ve derslerdeki tutumu ile ilgili iddialar üzerine inceleme başlatan Valilik, bu okul dahil aynı ilçede çoğu il merkezindeki 13 okulda görevlendirilen cami imamlarının derslere girmesi ile ilgili görevlendirme işlemine son verdi. Valiliğin isteği üzerine Seyhan Kaymakamlığı’nın görevlendirmeyi iptal onayı ilgili okul müdürlüklerine gönderildi.

Vali İlhan Atış DHA muhabirinin konu ile ilgili sorusu üzerine, “Dışarıda ilahiyat mezunları varken, o görevi yapabilirler. Onlar imamken görevlendirilmişler. Düzeltilecek” dedi.

İMAMLAR VE DERSE GİRDİKLERİ OKULLAR

Kent merkezindeki okullarda görevlendirme ile öğretmenlik de yaparken, sözleşmesi iptal edilen cami imamları ve görev yaptıkları okullar şöyle:

Vedat Uşak- 24 Kasım İlköğretim Okulu

Mehmet Gülen- Mithatpaşa İlköğretim Okulu

Mehmet Karabulut- Anafartalar İlköğretim Okulu

Kazım Karabekir Akbudak- Anafartalar ilköğretim Okulu

Fatih Metin- Büyükdikili İlköğretim Okulu

Mehmet Çardakçı- Çağrıbey İlköğretim Okulu

Yusuf Akkuş- Çağrıbey İlköğretim Okulu

Ali Yalnız- Zeytinli İlköğretim Okulu

Mustafa Bayram- Sarıhamzalı İlköğretim Okulu

Yakup Var- Yeşilevler İlköğretim Okulu

Ali Gençal- Şükran Çobanoğlu İlköğretim Okulu

Demir Menteş- Gazipaşa İlköğretim Okulu

Ali Dörtgöz- Gökçeler İsmail Kayhan İlköğretim Okulu

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Bu arada, Eğitim-Sen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Hacı Bektaşı Veli Kültür ve Tanıtma Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri ile, Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi CHP’li Yusuf Budak, 5’inci sınıfı bitiren 19 kız öğrencinin servisle taşınmaması ve köy imamının derse girdiği iddialarının yaşandığı Büyük Dikili Beldesi ile Kuyumcular Köyü’nü bugün ziyaret etti. Çoğunlukla Aleviler’in yaşadığı Kuyumcular’da ailelerle görüşen gruptan Hacı Bektaşı Veli Kültür ve Tanıtma Vakfı Adana Şube Başkanı Kemal Çelik, Alevilere yönelik baskılara son verilmesini ve okullarda zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılmasını isteyerek, “Alevilerin kendi inanç ve düşünceleri doğrultusunda yaşama hakkı bulunuyor. Herkes alevilerin bu hakkına saygı göstermeli” diye konuştu.

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‘İMAMLARIN ATANMASI BİLİNÇLİ’

Cami imamlarının okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının normal olmadığını savunan Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa ise, imamların okullarda bilinçli olarak atandığını ileri sürdü. Pedogojik eğitim almayan insanların eğitim vermesinin mümkün olmadığını belirten Boğa, öğrencilerin eğitim veren insanları kendilerine örnek aldığını belirterek şunları söyledi:

“Öğrenciler, kendilerine öğretmeni örnek alır. Öğretmeninin okul içindeki davranışlarını örnek alır. Görevlendirme yapılan insanın bir eğitim almış olması gerekir. Bir cami imamının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilere sunabileceği şeyler sınırlıdır. Cami imamı ancak kendi dünyasından çocuklara seslenecektir. Bu da normal bir durum değildir. Kırsal bölgelerde, öğretmen bulmakta zorlanılan yerlerde bu görevlendirme zorunlu olabilir. Ama il merkezinde ve kente yakın yerlerde bu tür görevlendirmeleri doğal karşılamıyoruz.”