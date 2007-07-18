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13 bin öğrenciye okul önlüğü

Adana'da kurulu BOSSA Fabrikası, Adana Valiliği ile imzaladığı protokolle yeni eğitim-öğretim yılında 13 bin ilköğretim okulu öğrencisine önlük yardımı yapacak.

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BOSSA Fabrikaları Genel Müdürü Can Piyale, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen teklif üzerine, bir sosyal sorumluluk projesi olarak, “13 Bin Çocuğa 13 Bin Mavi Okul Önlüğü Kampanyası” başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında, birinci kalite BOSSA Alpaka kumaşından hazırlanacak önlüklerden 3 bin 500'ünün Seyhan ve Yüreğir'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirten Piyale, kalan 9 bin 500'ün ise diğer ilçe ve köylerde yaşayan, okula yeni başlayan ilköğretim öğrencilerine verileceğini bildirdi.

Vali İlhan Atış, kampanyayla verilen önlükleri giyen öğrencilerin çevrelerine daha farklı ve umutla bakacaklarını ifade ederek, “Önlükleri görünce insanın tekrar öğrenci olası geliyor. Bu önlükleri giyen öğrenciler, aldıkları eğitimle Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek” diye konuştu.

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Vali Yardımcısı Yaşar Özdemir de önümüzdeki yıllarda kampanyayı geliştirip, ilköğretime başlayan bütün öğrencilere, kırtasiye malzemeleriyle birlikte ücretsiz önlük sağlamayı planladıklarını kaydetti.

Daha sonra Vali Atış ve Genel Müdür Piyale, kampanyayla ilgili protokolü imzaladı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Atilla Gülsar ile BOSSA Çalışma ilişkileri Müdürü Regaip Baykal ve Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı Pelin İba katıldı.

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