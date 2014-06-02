13 bin öğrenci Türkiye Burslarından faydalanıyor

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YTB ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Kocaeli Şubesi işbirliğiyle Türkiye Bursları Uluslararası Öğrenciler Akademisi Buluşması düzenlendi. Sekapark'ta 120 öğrencinin katılımıyla düzenlenen programda konuşan Köse, ikincisini düzenledikleri akademinin 11 ilde devam ettiğini belirterek, gelecek yıllarda daha fazla ilde ve daha kapsamlı sürdüreceklerini söyledi.



Akademide tarihten edebiyata, siyasetten medyaya dair birçok ders verildiğini dile getiren Köse, bu derslerin uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi daha iyi tanımaları için üniversitede aldıkları eğitimi destekleyici seminer programları olarak düzenlendiğini söyledi.



Köse, 11 ilde düzenlenen akademi programlarına 2 bin 300 öğrencinin katıldığına dikkati çekerek, son 10 yılda yaşanan ekonomik gelişim, siyasi değişim ve dönüşümün Türkiye'deki uluslararası öğrenci hareketliliğini ciddi anlamda arttırdığını ve arttırmaya devam ettiğini belirtti.



Köse, 1992'de başlayan Türkiye Bursları Projesi'nin yeni vizyona göre yeniden şekillendirildiğini aktararak, şöyle dedi:

"Türkiye Bursları, Türkiye'nin çok taraflı ilişkilerini kapsayacak şekilde yeniden dizayn edilmiş, bu bağlamda her yıl yaklaşık 4 bin uluslararası öğrenci, Türkiye'de eğitim görmek üzere burslandırılıyor. Bugün Türkiye'de yaklaşık 13 bin civarında yüksek eğitimde öğrenim gören uluslararası öğrenci Türkiye Bursları kapsamında barındırılıyor, Türkiye'de eğitimlerine devam ediyor. 2011 yılında yaklaşık 8 bin başvuru olurken, bugün 82 bin öğrenci başvurdu. 2014 yılında 176 ülkeden 82 bin öğrenci 4 bin kontenjan için Türkiye Bursları'na başvurdu. Bu 82 bin başvuru, Türkiye'nin son 10 yılda dış politikasında, uluslararası ilişkilerinde yaşanan değişimin ve dönüşümün ispatıdır."



"Karşılıklı hareketliliği arttırmayı hedefliyoruz"



Köse, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin sadece Türkiye Bursları öğrencileriyle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Türkiye olarak sadece tek taraflı uluslararası öğrenci hareketliliğini hedeflemiyoruz. Aynı zamanda Türk vatandaşı öğrencilerin de yurtdışına eğitime gitmelerini, karşılıklı hareketliliği arttırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda halihazırda Türkiye'den yurt dışına eğitim için giden 85 bin öğrenci mevcuttur" diye konuştu.



Öğrenci hareketliliğinin en önemli çıktısının ülkelerin ve toplumların tecrübeyle doğrudan etkileşimde bulunarak ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yapısının tanınmasını sağlaması olduğunu vurgulayan Köse, şu bilgiyi paylaştı:

"Bugün dünyada 4 milyondan fazla öğrenci ülkesi dışında eğitim görmekte ancak yüzde 50'si 5 batı ülkesinde eğitim alıyor. Dörtte üçü OECD ülkelerine doğru eğitim için seyahat etmekte, ülkelerini terk etmekteler. Batıya doğru bu hareketliliğin öğrenci gönderen ülkeler açısından da dezavantajlar barındırdığını hepimiz müşahede ediyoruz. Bir araştırmaya göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden yüksek lisans eğitimi için öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'i Batı ülkelerini tercih ediyor. Batı ülkelerini tercih eden bu öğrencilerin yüzde 50'si kendi ülkelerine geri dönmüyor. Bunun ekonomik maliyeti yıllık 2 milyar dolar."



Köse, sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Batı ülkelerinde eğitim sonrası mesleğini sürdüren insanların 400 bin civarında olduğunu belirterek, "Bu, bir anlamda insan kaynağı kaybı. Bu programda hedefimiz, hareketliliğin belli bir süre sonra tamamlanması ve hem Türkiye'den giden öğrencilerin hem de Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitimini tamamladıktan sonra toplumla maksimum derecede kaynaşarak, ülkelerinin gelişimine katkı sağlaması. Aslında bundan hedefimiz birlikte büyümek, gelişmek, ortak hedeflere birlikte yürümek" değerlendirmesinde bulundu.