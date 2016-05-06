13 bin 33 proje yarıştı, 221’i finale kaldı

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TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, gençlere, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazandırmayı planladıklarını belirtti. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından düzenlenen 47. Ortaöğretim Proje Yarışması tamamlandı. Final töreninde konuşan Ergin, bu yıl yarışmalara 13 bin 33 proje ile 20 bin 982 öğrencinin başvurduğunu, 12 bölgede yapılan değerlendirme sonucunda 221 projenin finale kaldığını aktardı.

Ergin, projelerde yer alan kız öğrencilerin sayısının, erkek öğrencileri geçtiğine dikkati çekerek, bu yıl 11 bin 197 kız öğrenciye karşılık 9 bin 785 erkek öğrencinin yarışmaya katıldığını bildirdi. Ergin, şunları söyledi:

"Buluş ve projelerini her aşamada destekleyeceğiz. Gençlerimize, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazandırmayı planlıyoruz. Projelerle yarışmamıza katılan sevgili gençlerimiz olmak üzere yoğun ve özverili çalışmalarıyla bu yarışmada emeği geçen danışman öğretmenlerimize, bölge koordinatörlerimize ve Bilim İnsanı Destekleme Dairesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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Ergin'in konuşmasının ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.