12'inci sınıf beceri temelli etkinlik kitap seti yayımlandı

Daha önce 9, 10 ve 11’inci sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap seti serisi bu kez 12’nci sınıflar için yayımlandı. Derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alınarak hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerini kapsıyor. Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

BAKANLIĞIN TÜM BİRİMLERİ ÇALIŞIYOR

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, COVID-19 salgını nedeniyle öğrencilerde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için Bakanlığın tüm birimlerinin sürekli ilave destek kaynakları oluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çok sayıda destek paketini daha önce paylaştıklarını söyleyen Özer, şöyle konuştu: "Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. 12’nci sınıf öğrencilerimizi beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 900 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9, 10 ve 11’inci sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Böylece ortaöğretimde tüm sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlikler kitap serisini tamamlamış bulunuyoruz. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 'ogmmateryal.eba.gov.tr' adresindeki sayfasından beceri temelli etkinlikler kitap setine erişilebiliyor. Sürece büyük emek veren Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."