1282 engelli öğretmen sınıflarda

Haberin Devamı

Bağcılar Belediyesi'nce hazırlanan "Türkiye'nin Yeni Çizerleri-Çizer Atölyesi Projesi"nin Engelliler Sarayı'ndaki açılış töreninde konuşan Avcı, engellilerin topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi için önemli adımlar atıldığını söyledi.

Hükümet olarak son yıllarda engelliler için önemli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Avcı, "Engellilerin toplumla bütünleşmesine yönelik her türlü çaba takdire şayandır. Dezavantajlı gruplar için hükümetimiz güzel projelere imza attı ve gelecek yıllarda da çok daha büyük projelere hazırlanıyor. Bu konuda yapılacak daha çok iş ve atılacak daha çok adım var" dedi.



Avcı, engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için hazırlanan yasalara ve çalışmalara bakanlık olarak her zaman destek verdiklerini anlattı.

Engelleri aşmanın en büyük yolunun eğitimden geçtiğine değinen Avcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle, bu projeyi hayata geçiren, engellilerin ürettiklerinin internet üzerinden satışına izin veren Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Hükümet olarak engellilerin önündeki her türlü engelin kaldırılması konusuna büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. 2013'te engelli kadrosundan 311 öğretmen atadık, bugün 1282 arkadaşımız sınıflarda öğrencilerle buluştu. Engelli öğrencilerimiz için de okula ulaşma imkanı olmayan sayısı ne olursa olsun, bir tane bile olsa çocuklarımıza evlerinde eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimiz evlerine gidiyor ve yaşlarının gereği olan eğitimi evlerinde veriyor. Bu atölyenin yazarlarla başlaması ve çizerlerle devam etmesinden mutlu oldum."

AK Parti Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Murtaza Yetiş ise projenin Türkiye'nin bütün potansiyelini ortaya koymada önemli olduğunu söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise Engeliler Sarayı'nda yapılan çalışmalar hakkında açılışa katılanlara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, programa katılanlara kum sanatıyla "teşekkürler" yazan Bakan Avcı, sanatçı Hasan Kaçan ile projenin ilk çizimini sahnede gerçekleştirdi.

Programın sonunda bedensel engelli Uğur Tapan, katıldığı kursta çizdiği eseri Avcı'ya hediye etti.



Haberin Devamı

Milli Eğitim’de kadın yönetici sayısı az

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yalova’da yaptığı konuşmada ise bakanlıkta kadın yönetici sayısının az olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanı olarak itiraf etmemiz gerekiyor. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz Ak Parti teşkilatlarının ulaştığı bu seviyeyi yakalayabilmiş değiliz" dedi.

AK Parti Yalova Kadın Kolları Kongresi, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Melahat Yalçın’ın tek aday olduğu kongreye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy, Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara da katıldı.

Kongrede konuşan Milli Eğitim Bakanı Avcı, bakanlığında kadın yönetici sayısının az olduğunu söyledi. Bakanlık olarak bir eksik ve zaaflarının bu konu olduğunu belirten Bakan Avcı, "Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz Ak Parti teşkilatlarının ulaştığı bu seviyeyi yakalayabilmiş değiliz. Bizim 81 ilde Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. Ama maalesef birinde kadın müdür bulunuyor. Okul müdürlerimizde, ilçe müdürlerimizde kadın yönetici sayısı az. Şube müdürlerimizde biraz biraz dengeledik. Yönetici kadrolarımızda kadınların sayısı hala çok azınlıkta" dedi.

Haberin Devamı

Kadın yönetici sayısındaki azlığın bir nedenini, geçmiş dönemlerde kadınların önüne çekilmiş olan bariyerlere bağlayan Bakan Avcı eğitimci kadınların bu koşuya epey geriden başladıklarını açıkladı.

Mobbing mağduru öğretmenler

Bürokratik yıldırmaya uğrayan öğretmenlerin de göreve dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Bakan Avcı, "Bugün birçok okula gittiğim zaman başörtüsüyle görevlerini yapan öğretmenlerin gözündeki o yaşı, o teşekkürü görmek bir Milli Eğitim Bakanı’nın yaşayabileceği en büyük mutluluk. 28 Şubat döneminde görevini yapamaz hale gelmiş, giyimi kuşamı yüzünden veya sadece kadınlar da değil tabi, erkekler de görevden uzaklaştırılmış, bugünkü moda tabirle mobbinge yani yıldırmaya, bürokratik yıldırmaya maruz bırakılmış ve dolayısıyla öğrencilerinden çocuklarından ayrı düşmüş öğretmenlerimizin, tekrar görevlerini yapabilir hale gelmesi bizim en büyük mutluluğumuz oldu" diye konuştu.