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128 yıla kadar hapsi isteniyor

128 yıla kadar hapsi isteniyor

BURSA’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, 16 kız öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ilköğretim okulu müzik öğretmeni Seçkin Ş.’nin (31) yargılanmasına başlandı.

Toplam 128 yıla kadar hapis cezası istenen ve suçunu kabul etmeyen öğretmenin tahliye istemi, mahkemece kabul edilmedi. Polisin adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı duruşmadan sonra Seçkin Ş., cezaevi aracıyla tekrar Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
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