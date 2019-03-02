126 bin öğrenci ‘hukuk ve adaleti’ seçti

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Öğrencilerde hukuk bilincinin geliştirilmesi, hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında, adil bireyler yetiştirilmesi amacıyla ortaöğretim müfredatına alınan ‘hukuk ve adalet’ dersini, bu eğitim yılında 126 bin öğrenci seçti. Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan ‘Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında, 2013-2014 eğitim yılından bu yana 6 ve 7’nci sınıflarda, 2017-2018 eğitim yılından itibaren de 8’inci sınıflarda seçmeli okutulan ‘hukuk ve adalet’ dersine ilgi artıyor. Bu dersi 2017-2018 eğitim döneminde 89 bin 82; 2018-2019 eğitim döneminde ise 126 bin 847 öğrenci tercih etti.

4 ÜNİTEDEN OLUŞUYOR

Öğrenciler, şikayet, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakkının işlendiği hukuk ve adalet dersinde, ‘mağdur’ ve ‘suça sürüklenen’ çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi şiddet ve okulda ihmal, istismar ve şiddet konularında bilgi sahibi oluyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilerle özel gereksinimli bireylerle ilgili ‘pozitif ayrımcılık’ ve ‘mağdur hakları’ gibi kavramların ele alındığı ders müfredatında, düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması ve çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konulara özel önem veriliyor. Evrensel hukuka ve çağdaş metodolojiye uygun olarak geçen yıl güncellenen hukuk ve adalet ders kitabı, ‘Yaşamımızda Hukuk ve Adalet’, ‘Haklarımız ve Sorumluluklarımız’, ‘Hukuki Sorunlarımız’ ve ‘Hukuki Çözümlerimiz’ olmak üzere dört üniteden oluşuyor.

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TEORİ VE PRATİK BİR ARADA

Tarihsel olayların yorum ve analizlerine de yer verilen ders kitabında, adli süreçler anlatılırken, öğrencilerin adalet kavramlarını ve uygulamalarını sıkılmadan öğrenmeleri için bulmaca ve anketlere de yer veriliyor. Ders sadece teorik olarak verilmiyor, müfredat dahilinde okullara ilin cumhuriyet başsavcısı, başsavcı vekili, hakim ve savcıları da davet ediliyor. Adliye saraylarına da giden öğrenciler, hem savcılık hem mahkeme alanlarında dersi uygulamalı görüyor, uygun duruşma salonlarını da ziyaret edip, hakim ve savcılarla sohbet etme imkânı buluyor.

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‘GELECEK NESİLLERE YATIRIM’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, binlerce öğrencinin dersi seçmesinden duyduğu mutluluğu belirten Gül, ‘Ağaç yaşken eğilir7 düşüncesiyle gelecek nesillere adalet ve hukuk alanlarında önemli yatırım yapıldığını söyledi. Hukuk ve adalet bilincinin erken yaşlarda yerleştiğine dikkati çeken Gül, 6, 7, ve 8’inci sınıflarda eğitim alan öğrencilere bu dersi seçme çağrısında bulundu.