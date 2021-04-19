125 öğrenciye burs imkanı

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacı binlerce öğrenciye ve aileye farklı alanlarda destek veren Semra & Enver Yücel Vakfı, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs sağlayacak. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte evlerine yakın bir okul belirleyecek. Öğrencinin tüm eğitim ücretleri ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderleri ilkokul yaşamı boyunca karşılayacak.

Bugün başlayan burs başvuru süreci, 9 Mayıs’a kadar devam edecek. Başvurular vakfın internet sitesi üzerinden alınacak. Adaylar burs komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya hak kazanan 125 öğrenci belirlenerek, ailelerine Haziran ayı sonunda bilgi verilecek.

TEK KOŞUL EKONOMİK ŞARTLAR

Vakıf Başkanı Hüseyin Yücel, başvuru için tek koşullarının ailenin ekonomik şartları olduğunu söyledi. Yücel, “Dünyadaki pek çok kurum öğrencilere burs verme koşulunu sınavlardaki başarısına bağlıyor. Fakat bu bazen doğru bir kriter olsa da, anaokulu ve ilkokul kademesi için doğru olamaz. Öğrenmeye açık, ne verirseniz alabileceğiniz, tabir doğruysa ağaç yaşken eğilecek bu yaş grubunu seçmenin yolu asla sınav değil. Çünkü bu çocukların hepsi aslında aynı. Yalnızca bazılarının ailesinin ekonomik şartları daha iyi, bazılarının daha kötü… Biz bu nedenle burs vermenin tek koşulunu çocuğun anne babasının ekonomik durumuna bağladık. Burs sonrası da çocuklarımızın geleceğine ipotek koyup, mezun olunca bizimle çalışacaksınız, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın da demiyoruz. Tek amacımız eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak” dedi.

HEDEF: 2023 YILINDA BİN ÇOCUK

Vakfın Başkan Vekili Begüm Yücel ise, Cumhuriyet’in 100’üncü yılındaki hedeflerini, “Hedefimiz, 2023 yılında Bin çocuğa 200 Milyon TL’lik burs sağlamak. Aslında, bir çocuğa burs verdiğimizde o çocuğun orta okuldan önceki tüm eğitim yaşamını karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bizim gerçek hedefimiz şu: hayalleri olan, uluslararası başarılar kazanan, ülkemizi gururlandıran, ailesine, arkadaşlarına, çevresine faydası olan ve çok daha önemlisi içindeki umudu ortaya çıkarmış çocuklar” sözleriyle açıkladı.