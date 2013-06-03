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125 bin öğretmen iki günlük grevde

125 bin öğretmen iki günlük grevde

Eğitim-Sen üyesi 125 bin öğretmen, iki günlük greve gidiyor.

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Öğretmenlerin 4-5 Haziran'da yapacağı eylemle ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Eğitim-Sen Basın Yayın Sekreteri Tuğrul Culfa, şunları söyledi:
“Birincisi hükümetin iş güvencemize yönelik yapmak istediği değişikliklere karşı bir tepki. İkincisi de ülkemizde halkın meşru demokratik tepkisine karşı otoriter, baskıcı yönelimlerine dur demesi için iki günlük greve gidiyoruz, hükümeti uyarıyoruz. Bir an önce hükümet yetkilileri hem kullandığı dilden hem de baskıcı uygulamalarından vazgeçmelidir. Üyemiz olan 125 bin öğretmen 4-5 Haziran’da grevde ve alanlarda olacak.”

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