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122 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 122 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#122 Numarası#Numara#Telefon
122 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 122 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

Acil durumlar açısından Türkiye'de aranan önemli numaralar içerisinde 122 gelir. Tabii bu numaranın nereyi ifade ettiği merak edilen konular arasında geliyor. Peki, 122 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 122 hattı saatleri nedir ve ücretli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Özellikle söz konusu doğal felaketler olduğu vakit 122 numarası ön plana çıkmaktadır. Bu numara ise belli bir kurumu ve yapıyı ifade eder. Bunu öğrenmek suretiyle acil durumlarda 122’yi arayarak ne zaman istenirse destek elde edilebilir.

 122 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

 122 AFAD numarasıdır. Yani afet ve acil durumlar karşısında aranan bir numaradır. Meydana gelebilecek olası doğal felaketler karşısında, yardım almak için en önemli sabit numaradır.

 122 Hattı Ne İşe Yarar?

 Özellikle deprem ya da sel gibi doğal felaketler karşısında yardım almak için 122 hattı bulunmaktadır. Bu numara AFAD numarası olarak ifade edilmektedir. Sadece sel ya da deprem değil aynı zamanda birçok doğal felaket için yardım istenecek numaradır.

 122 Hattı Arama Saatleri Nedir?

 Acil durumlar için aranan numara olduğu için 122 hattı 7/24 servis içerisindedir. Yani 7gün 24saat ne zaman istenirse acil durumlarda destek almak mümkün.

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 122 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

 122 hattını aramak tamamen ücretsizdir. Zira özellikle acil durumlar ve doğal felaketler için destek numarası olduğundan dolayı, ne zaman istenirse ücretsiz bir şekilde aranabilir.

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#122 Numarası#Numara#Telefon

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