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120'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 120 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

120nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 120 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Çarpanlar ve bölenlerin bulunması matematikte önemli konulardan biridir. Özellikle çözüm yolunun bilinmesi birçok problemin çözülmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle siz de çarpanların ve bölenlerin nasıl bulunduğunu öğrenebilir ve buna göre lazım olduğunda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 120'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir, nasıl bulunur? 120 sayısının asal çarpanları ve bölenleri nedir detaylarıyla derledik.

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 120'nin çarpanları ve bölenlerinin bulunması için 120 sayısına tam olarak bölünen sayıların bulunması gerekir. 120 sayısına tam bölünen sayılar 120'nin çarpanları ile bölenlerini oluşturmaktadır. 

 120'nin Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir? 

 Bir sayının çarpanları ve bölenlerini bulmak için karesi kendisinden büyük olmayan tam sayıların denenmesi gerekir. Bu sayılardan o sayıya bölünenler o sayının bölenleri ve çarpanlarını oluşturmaktadır. Örneğin 120'nin çarpanları ile bölenlerini bulmak için 2'den başlayarak karesi 120'den büyük olmayan tam sayıların denenmesi gerekir. 120'nin çarpanları ve bölenleri 120, 60, 40, 30, 24, 20, 15,12, 10, 8, 6, 5, 4, 3 ,2 ve 1'dir Bu sayıların hepsi 120'ye kalansız bölünmektedir. 

 120 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

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 Asal çarpanlar, bir sayısının çarpan ağacında bulunan uç noktalardaki sayılardır. 120'nin asal çarpanları ve bölenleri 2,3 ve 5 sayılarıdır. 120'yi bölerek gidildiğinde de asal çarpanlar bulunmaktadır:

 120 / 2

 60 / 2

 30 / 2

 15 / 3

 5 / 5

 1

 bu nedenle 120 sayısının asal bölenleri 2,3 ve 5 olarak bulunmaktadır. 120 bu sayılara tek tek bölünmektedir.

 

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