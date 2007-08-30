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120'lik kontenjana 877 başvuru

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ile Yüksek Okul Antrenörlük ve Yöneticilik Bölümü'ne alınacak toplam 120 öğrenci için sınava 245'i kız olmak üzere 877 kişi başvuruda bulundu.

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Adaylar, 400 metreyi en iyi derece ile koşmak için ter döktü, kaybedenler ağladı.
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Murat Çakmak, 3 yıl aradan sonra Kırıkkale Üniversitesi'nde sınav yapıldığını belirtti. Çakmak, kendi bünyelerinde okutacakları öğrenciler için sınavı kendilerinin yaptığını belirtirken, “Geniş bir araştırma yaparak, elektronik lojistik desteği ile yaklaşık 6 aydır yaptığımız çalışmalarla sınavın en iyi şekilde yapılmasını sağladık. Eğitim Fakültesi dekanlığının yoğun çalışmaları ile birlikte en ufak bir aksamaya meydan vermeden başta ben olmak üzere Rektör yardımcılarımız ve 60 kişilik bir ekip olarak sınavları en iyi şekilde yapıyoruz. 3 gün sürecek 3 branştaki sınava 877 başvuru oldu ve 120 öğrenci alınacak” dedi.

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Rektör Çakmak, elektronik yöntemle koşuların 2'şer kamera ile videoya alındığını, ayrıca öğrencilerin bu koşuları izlemeleri için de naklen yayın sistemi uyguladıklarını açıkladı. Çakmak, üniversite olarak adayların rahatlığı bakımından soyunma odaları hazırlandığını belirtirken, barajı aşacak 150 kız ve 150 erkek öğrenciler için koşu sınavından sonra koordinasyona tabi tutulacaklarını belirtti.

Üniversite önünde toplanan kız öğrenciler, hazırlanan spor salonunda 20 kişilik gruplarla 400 metreyi en iyi derece ile geçebilmek için ter döktü. Sınav sonunda başarılı olan öğrenciler sevinirken, başarısızlar ise gözyaşı döktü.

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