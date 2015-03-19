1202 oy, 14 bin imza, 3 isim... YÖK’te kritik gün

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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, genel seçimde milletvekili adayı olmak için istifa edince üniversitede 12 Mart’ta rektörlük seçimi yapıldı ve adaylardan sosyal demokratların desteklediği Prof. Dr. Raşit Tükel 1202 oyla birinci çıktı. İkinci sırada ise 908 oyla, muhafazakâr kesimin desteklediği Prof. Dr Mahmut Ak yer aldı. 15 adayın yarıştığı seçimlerin ardından YÖK’e en çok oy alan 6 adayın ismi gönderildi. YÖK’te Rektör Adaylarını İnceleme Komisyonu 17-18 Mart’ta çalışmalarını tamamladı. 19 Mart tarihli YÖK Toplantısı’nda ise aday sayısı 3’e indirilecek ve son atama kararı için 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak. Gözler, YÖK’ten Erdoğan’a yollanacak listenin başında hangi adayın yer alacağında. YÖK yetkilileri toplantının geç saatlere kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.

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Prof. Dr. Tükel sonucun belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, “Ben daha önce rektörlük seçiminde ikinci olunca adaylıktan çekilmiştim” diyerek, ‘demokrasinin gereği’ olarak Prof. Dr. Mahmut Ak’ı da çekilmeye davet etmişti. Tükel ayrıca, YÖK tarafından üç ismin sunulacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunarak en çok oy alan adayın atanmasını istemişti.

Tükel’in çağrıları kamuoyunda da yankısını buldu ve 2 ayrı platformda bu yönde imza toplanmaya başlandı.

İnternette www.rasittukel.com adlı sitede “Sandık iradesine saygı gösterilmelidir. Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi rektörü olarak atanmalıdır” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Aralarında öğrenci, doktor, uzman, öğretmen ve öğretim üyelerinin de bulunduğu kampanyaya 19 Mart sabah saat 09.30’a kadar 12 bin 408 kişi imza atarken YÖK’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yapıldı. İmza kampanyasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Üniversitesi’nde yapılan rektörlük seçimlerinde öğretim üyeleri sandığa giderek, demokratik, özerk ve özgür bir üniversite için tercihlerini Prof. Dr. Raşit Tükel’den yana yapmışlardır. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi’nin üyesi, Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu yürütücüsü Prof. Dr. Raşit Tükel seçimde 1202 oy alarak birinci olmuştur. Biz, aşağıda imzası olanlar, seçimde birinci sıranın dışında yer alan adayları sandığın iradesini dikkate almaya ve adaylıktan çekilmeye, YÖK’e tek aday olarak Prof. Dr. Raşit Tükel’i sunmaya ve Cumhurbaşkanı’nı sandığın iradesine saygı göstermeye ve Prof. Dr. Raşit Tükel’i rektör olarak atamaya davet ediyoruz.”

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İnternette chenge.org adresinde de “İstanbul Üniversitesi’nde yapılan rektör adayı seçimlerini büyük farkla kazanan Prof. Dr. Raşit Tükel’in, rektörlük hakkı elinden alınmasın” başlığıyla imza kampanyası oluşturuldu. Fazıl Levet adlı kullanıcı tarafından 15 Mart’ta açılan kampanyada 63 üniversiteden 257 akademisyenin destek açıklaması yaptığı hatırlatıldı. Prof. Dr. Saraç ve Erdoğan’a en fazla oyu alan adayın rektör olarak atanması çağrısı yapıldı. Bu kampanyada da 19 Mart günü saat 09.30 itibarıyla 2 bin 555 imza toplandı.