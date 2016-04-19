120 üniversiteliye iş kapısı

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Başvuruları 10 Mayıs’ta başlayacak projenin tanıtım toplantısı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. Bir konuşma yapan Başkan Çetin, Avrupa Birliği Hibe Projeler Bölümü’nden sağlanan 266 bin 66 avro (900 bin TL) ile lojistik alanında, işsiz gençlere istihdam alanları oluşturulacağını belirtti. Çetin, kursiyerlerin eğitim süreleri boyunca, her gün 10 avro gündelik alacaklarını bildirdi. Projeden yararlanacak hedef kitlenin, 20-29 yaş aralığındaki iktisadi idari bilimler veya meslek yüksekokullarının işletme, dış ticaret ve lojistik bölümlerinden, lisans veya ön lisans mezunu 120 genç olduğunu vurgulayan Başkan Çetin, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğimiz ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde, 3 yıl önce hazırlıklarına başlanan ve Çalışma Bakanlığı’na sunulan İş Akademisi isimli projemiz, 3 yıl süren bir değerlendirme aşamasından sonra Avrupa Birliği ve Çalışma Bakanlığı’ndan onay alarak, 1 Mart 2016 tarihinde uygulanmaya başlandı. 12 ay sürecek proje faaliyetleri ile 120 üniversite mezunu işsiz gencimizin, lojistik sektöründe istihdam edilebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Proje paydaşlarımız arasında, Mersin Üniversitesi’nin yanı sıra, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Uluslararası Nakliyatçılar Derneği de yer almakta."

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Çetin, projeden yararlanmak isteyen gençlerin, 10 Mayıs’tan itibaren www.elele.isakademisi.mersin.edu.tr adresinden başvurularını yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Tahsilli işsiz sorunu

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise Türkiye’de ’tahsilli işsizlik’ sorunu olduğunu, üniversitelerde hangi bölümlerin açılacağı konusunda yaşanan planlama sorunlarının aşılması amacıyla YÖK’ün bir kurul oluşturduğunu kaydetti. Çamsarı "Bundan sonra, ihtiyaca göre bölümler açılacak ve o bölümlere ihtiyaca göre öğrenci kabul edilecek" dedi.