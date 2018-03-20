120 okulun çatısına güneş enerji paneli kurulacak

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB ile KFW arasında imzalanan ‘Eğitim Tesislerinde Enerji Verimliliği Önlemleri, Güneş Enerji Santrallerinin Kurulması ve Mesleki Eğitim Alt Yapısının Geliştirilmesi Kapsamında Hibe Protokolü’yle 10 milyon avro ile yaklaşık 40 eğitim tesisinin enerji verimliliği ve bakım onarım çalışmaları, 120 eğitim kurumunun çatısına ise 50 kilovatlık güneş enerji üretimi yapan paneller ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun yaşadığı üç ilde de toplam 14 megavatlık güneş enerji santralleriyle yıllık 20 megavat güce sahip güneş enerji santrali yapılması hedefleniyor.

Böylelikle yıllık toplam 10 milyon 694 bin lira kazanç elde edilmesi, enerji verimliliği artırılan 40 eğitim tesisinin enerji giderlerinin de yüzde 25 oranında azaltılması planlanıyor.

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Protokol imza töreninde konuşan MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 200 bin Suriyeli sığınmacı bulunduğunu hatırlatarak, "Bu nüfusun yaklaşık 1 milyonunu eğitim çağındaki çocuklar teşkil ediyor" dedi.

Birçok Avrupa Birliği ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıdaki Suriyeli sığınmacının Türkiye'de misafir edildiğini anımsatan Demirci, "Bu nüfusu ülkemizde entegre etmek durumundayız. Özellikle çocuklar açasından son derece önemli bizim için" diye konuştu.

Avrupa Birliği ile yapılan iş birliği protokollerinin önemine değinen Demirci, şöyle devam etti:

"Bugün iki protokol imzalayacağız. Bunlardan birincisi, 40 milyon avroluk bir hibe anlaşması. Bu anlaşmayla eğitim tesislerinin enerji verimliliği ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştireceğiz. 120 eğitim kurumunun çatısına 50 kilovatlık güneş enerji paneli kuracağız. Yine geçici koruma altındaki Suriyelilerin (GKAS) yoğun yaşadığı üç ilde toplam 14 megavatlık güneş enerji santralleri kuracağız. Bu bizim için çok önemli bir proje olacak."

Diğer protokolün de mesleki teknik eğitime ilişkin olduğunu aktaran Demirci, "Mesleki eğitim ile ilgili olarak da 30 milyonluk bir imza protokolümüz olacak. Bununla da mesleki eğitimin altyapısını geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece Suriyeli çocukların mesleki eğitime dahil olmasının da imkanını bulmuş olacağız. Bu proje Suriyelilerin eğitime entegrasyonu konusunda oldukça işlevsel olacaktır" dedi.

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Konuşmaların ardından protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Alman Kalkınma Bankası (KFW) Türkiye Direktörü Frank Bellon, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay tarafından imzalandı.