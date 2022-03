120 öğrenci drama festivalinde

Haberin Devamı

Son üç senedir Danimarka, Romanya ve Norveç’te okulun tiyatroya ve yabancı dile ilgi duyan öğrencilerinin katıldığı ISTA Drama Festivali’ne bu sene Çevre Koleji ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan organizasyon 30 Mart’ta sona erecek. Okulun Erenköy Kampusu’nda yapılan festivalin amacı, farklı ülkelerden aynı yaş gruplarındaki gençleri buluşturmak, kültürel alışveriş sağlamak, sanata, tiyatroya/dramaya ilgiyi arttırmak. Üç gün boyunca öğrenciler drama atölyelerinde hazırlık yapacak ve festival sonunda tema ile ilgili bir gösteri sergileyecekler. Yalnızca İngilizce konuşulan etkinliğe ev sahipliği yapan okul, tüm misafir öğrencilerin barınma, yemek vb. ihtiyaçlarını organize ediyor. Her yıl farklı bir temayla düzenlenen festivalin bu yılki teması ise, “3 Faces of İstanbul- İstanbul’un 3 Yüzü” olarak belirlendi. Çevre Koleji İlkokul&Ortaokul Müdürü Şebnem Kanmaz, “Tarihte İstanbul’un Bizans, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşamış bir şehir olarak çok ayrı bir önemi var. Bu 3 önemli devri yaşayan şehrin hikayesi 3 ayrı sahne gösterisi ile aktarılacak. Misafirlerimizin bu zengin kültür mozaiğini her anlamda yaşamalarını sağlayacağız” dedi. Festivale katılan okullar ise şöyle: ACS Beirut, International School of Geneva, LGB, Copenhagen International School, Sotogrande International School, St Julian’s School, Associacao Escola Graduada de Sao Paulo, Koc Schools.