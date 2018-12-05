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120 başarılı gence 600 bin TL ödül

#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS#Türkiye İş Bankası
120 başarılı gence 600 bin TL ödül
Önder ÖNDEŞ

Üniversite sınavlarında dereceye giren 120 öğrenci, Türkiye İş Bankası’nın ‘Altın Gençler’ projesi kapsamında 5’er bin olmak üzere toplam 600 bin TL parayla ödüllendirdi. Bankanın genel müdürü Adnan Bali, projeyle 1971’den beri 3 bin öğrenciye ulaşıldığını söyledi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren ekonomi, tıp ve hukuk gibi birçok alandan 120 öğrenci, Türkiye İş Bankası tarafından ödüllendirildi. Altın Gençler projesi kapsamında gençlere 5 bin TL ile Avrupa’da trenle seyahat etmeye imkan veren Interail bileti verildi.

BAŞARI KOLAY ELDE EDİLMİYOR
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 1971’den beri 3 bin kişinin programdan faydalandığını belirterek, şunları söyledi:
“Başarının kolay elde edilemeyeceğini bizzat kendi deneyimimden biliyorum. Üniversite sınavına girdiğim ilk yıl diş hekimliği fakültesini kazandım. Ancak bu mesleğin bana uygun olmayacağını biliyordum. Bir sonraki sene ODTÜ ekonomi bölümüne girdim. O dönemdeki çabamı unutmam mümkün değil. 1971’ten itibaren başarılı gençleri ödüllendiriyoruz. Şu an 3 bini geçmiş durumda. Bu yıl 120 öğrencimiz daha programa dahil oldu. Geçmiş yıllarda ödül alanlardan bazıları bugün aramızda çalışıyor.

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EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞINDA
Eğitime özel bir önem veriyoruz. Eğitim her şeyin başı. Üst yapıdaki gelişmeler böyle oluyor. Satranç, okuma ve Darüşşafaka desteklerimizle Türkiye’de eğitimin yanındayız. 21 binin üzerinde satranç sınıfı açtık. Darüşşafaka çok daha enteresan. Anne-babasını kaydeden çocuklar kabul ediliyor. Bu çocukların başarılı ve ekonomik açıdan yetersiz olması lazım. Müthiş anlamlı bu proje bugün 700’ün üzerinde öğrenciye ulaştı. Ayrıca 11 yılda 13 milyon kitap verdik öğrencilerimize. Okullarda binlerce kütüphane kurduk ve destek verdik.”

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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS#Türkiye İş Bankası

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