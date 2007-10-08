12 yıldır öğrenci alınmadı

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BAKANLAR Kurulu kararıyla 1995 yılında kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi’nin 12 yıldır hiç öğrencisi olmadı.
Üniversite yetkilileri binası, dekanı ve öğretim üyesi bulunan fakülteye öğrenci alınması için her yıl YÖK’e başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.
İlahiyat Fakültesi’nde dekan Prof. Dr. Ali Çelik ile birlikte 2 profesör, bir yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi ile bir uzman bulunduğu belirtildi. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin, “Öğrencisi olmayan ilahiyat fakültesine öğrenci alınmasını istiyoruz” dedi.
Eskişehir Osmangazi üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dakanı Prof. Dr. Ali Çelik, Bakanlar Kurulu kararı ile 1995 yılında kululan fakültelerine 1996 yılında dekan atamasının yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Çelik, “Sonraki süreçte fiziki mekan ve yeterli öğretim üyeleri tamamlanarak üniversite senatosunca lisans öğrencisi alınması amacıyla YÖK nezdinde başvuruda bulunulmuş, ancak olumlu bir cevap alınamamıştır. Bu başvurularımız periyodik olarak her yıl devam etmiş, fakat okulumuza henüz öğrenci alınamamıştır” diye konuştu.
BAZI HOCALAR EMEKLİ OLDU
Akademik personel olarak fakültelerinde başlangıçta bir profesör, 4 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi ve bir uzman bulunduğunu kaydeden Dekan Prof. Dr. Ali Çelik şu bilgileri verdi:
“Geçen süreçte bazı öğretim elemanlarımız yaptıkları çalışmalarla akademik yükselme sağladı, bazıları emekli oldu, bazıları ise istifa ederek fakültemizden ayrıldı. Şu anda benimle birlikte, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Düzenli, İslam Tarihi ve Sanatları bölüm Başkanı Yrd. Doç. Necati Avcı, Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı araştırma görevlisi Dr. Ömer Müftüoğlu, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Fatma Betül Hoşgör ile Din Psikolojisi Uzmanı A. Erşahin Ayhan görev yapmaktadır. Akademik kadro sayımızın daha da artırılması konusunda rektörlük tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor. Akademik personelimiz bilimsel çalışmalarına devam etmekte, çalışmalarıyla ilgili makale ve kitap bulunmaktadır. Böylece bir taraftan bilimsel hayata katkıda bulunurken diğer taraftan akademik yükselmelerini kazanmaktadırlar. Ayrıca üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü ve Eğitim Bilimleri bölümüne de derse girerek, lisans eğitimine katkıda bulunuyorlar. Hocalarımız başarılı bilimsel çalışmalar vermektedir. Nitekim fakültemizde 1998- 1999 yıllarında Yrd. Doç. olarak atanan 2 elemanız bugün Profesör oldu, 2 araştırma görevlimiz ise doktoralarını tamamladı, Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır.”