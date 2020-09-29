12 yılda 12 bin mezun

Bilim, sanat, kültür, spor, teknoloji ve inovasyon ışığında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), pandemi kurallarını uygulayarak yüz yüze ve online mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Törende 1626 öğrenci mezun oldu. HKÜ’de, diploma almaya hak kazanan öğrencilere ‘sosyal mesafe kuralları’ çerçevesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, yedi gün ve 13 farklı seans olarak düzenlendi. Böylece öğretim hayatına başladığı günden itibaren üniversiteden mezun olan öğrencilerin sayısı 12 bine ulaştı.

‘MEZUNLARA KAPIMIZ AÇIK’

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, törende yaptığı konuşmada, mezunlarının bitirdikleri programlarla ilgili sektörlerde istihdam edilebilmesi için tüm imkânları seferber ettiklerini belirtti. Cemal Kalyoncu, “Birçok mezunumuzun Kalyon Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerde başarılı çalışmalara imza attığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Mezunlarımıza kapılarımızın her zaman açık olduğunu belirtmek isterim” dedi.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise şunları söyledi:

“Öğrencilerin hak ettikleri mezuniyeti anlamlı bir şekilde kutlamamız ancak yüz yüze yapılan törenlerle mümkün. Mezunlarımızı pandemi koşullarına uygun tören yapmaya son derece müsait ve elverişli kampüsümüzdeki açık hava amfitoryumu olan HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, gruplar halinde ve farklı günlere yayılarak bir dizi törenle uğurladık. Böylelikle, bu yıl Türkiye’de yüz yüze mezuniyet törenleri yapabilen ender üniversitelerden biri olmayı başardık.”

Lisans mezunları için düzenlenen mezuniyet törenlerinin sona ermesinin ardından, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de, “HKÜ olarak, pandemiyle ilgili tüm önlemler alındığı takdirde, iyi çalışılmış bir organizasyonla mezuniyet törenlerinin fiziksel olarak da yapılabileceğini göstermiş olduk. HKÜ’nün mezuniyet törenlerini fiziksel olarak yapmak için gösterdiği gayret, öğrencilere ve eğitim-öğretime verdiği değeri işaret ediyor. Mezunlarımız ve velilerimiz bu uygulamamızdan son derece memnun kaldı. Bu tecrübelerimizle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hibrit eğitim modelimizi de başarılı bir şekilde yürütebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

BİRİNCİYE AMERİKA’DAN BURS

Üniversite birincisi Mucahit Gümüş, 2019-2020 akademik yılında 4.00 üzerinden 3.95 not ortalaması yaparak dereceyle eğitim fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Belge ve plaketini HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu’dan alan Gümüş, Amerika’nın Fulbright Master's programından burs kazandı.

Mezuniyet törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve aileler katıldı.