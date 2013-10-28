12 yaşındaki öğrencisi tarafından hastanelik edildi

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Sultangazi Dostluk İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. İddiaya göre ders saati sınıfa giren İngilizce Öğretmeni Tuğba Zambak, arka sırada konuşan öğrencileri ses yapmamaları konusunda uyardı. Uyarılarının dikkate alınmadığını fark eden Zambak, öğrencilerin yanına gitti. Tüm uyarılara rağmen konuşmaya devam eden N. K. isimli öğrencinin o sınıftan olmadığını diğer öğrencilerden öğrenen Zambak, N.K.’ye sınıftan çıkmasını söyledi. N. K.’nin direnmesi üzerine koluna girerek kapıya doğru öğrenciyle yürüyen Zambak, hiç beklemediği bir anda öğrencinin saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan öğretmen hastanelik oldu. Gözünden yaralanan Zambak, olaydan sonra görevliler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. N.K. ise hakkında işlem yapılmak üzere okul müdürüne götürüldü.

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TUĞBA ÖĞRETMENİN FOTOĞRAFLARI

N.K. hakkında karakola giderek şikayetçi olan Zambak, “Olay günü 09.30 sıralarında dersimize girdik. Sınıfı her zamanki gibi susturmaya çalıştım. 63 kişilik bir sınıfı susturmak zor oluyordu. Önümüzdeki hafta sınavların olduğunu, susmalarını söyledim, dinlemediler. Sonra asıl sesin sınıfın arkasından geldiğini fark ettim. Orada konuşan öğrenci grubunun isimlerini alıp farklı yaptırımlar uygulayacaktım. Sınava almamak gibi ya da notlarını kırmak gibi. Çünkü başka çarem kalmamıştı. Sonra arkadaki öğrencinin ismini sorduğumda söylemedi. Hatta sıraya arkası dönük oturuyordu. Ön sıradaki öğrenciye sordum numarasını ve o sınıftan olmadığını söyledi. Bizim sınıfta ne yapıyor diye sordum ve yanına gittim dışarı çıkmasını söyledim. 'Çıkmayacağım sanane' dedi. Böyle karşılık verince kolundan tuttum sıradan çıkardım. Diretti çıkmamaya ve çek elini elimden dedi. Bir öğrencinin öğretmenine bu şekilde davranması zaten hoş değil. Haddini bil ve sınıfımdan çık dedim. Arkasından ittirmem gerekti çünkü bayağı bir diretti. Üçüncüye uyardım, bana dönük bir şekilde sınıftan çıkardığım sırada tam kapıya geldik, arkasını döndü ve sağ eliyle sol tarafıma yumruk attı. Tabi ben sersemlemiştim öyle bir şey beklemiyordum. Tabi sınıf da bunun üzerine çok şaşırdı ve ortalık birbirine girdi. Öğretmenimize vurdular diye iki tane öğrenci aşağıya iniyor ve müdür ve müdür yardımcılarına haber veriyor." diye konuştu.



"ÖĞRENCİNİN ARKADAŞLARI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM"

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Olaydan sonra okulun çıkışında N. K.’nin arkadaşları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Zambak, “Çok sinirlendim o sırada onu bırakırsam okuldan kaçabileceğini biliyordum çünkü çok sorunlu bir öğrenciydi. Tuttuğum gibi direkt aşağıya indirdim. Zaten benim elimden alıp sorguya çektiler müdür ve yardımcıları. Niye böyle bir şey yaptın öğretmenine diye. İçeride ne olduğunu bilmiyorum ben hemen gözüme buz kompleksi yaptım. Daha sonra okuldan çıktığımda o öğrencinin yakın arkadaşları her zaman birlikte gezdiği kişiler, tabi bunlar genelde yanlarında bıçak taşıyan sıkıntılı öğrenciler. Ve bu benim gerçekten korktuğum bir şey. Beni öldüreceğini, bıçaklayacağını bunun yanıma kalmayacağını söyledi. Ben bu olaydan sonra müdüre ne olacağını sordum. Bana öğretmene bu tarz vakalarda öğrencinin okuldan uzaklaştırılacağını ya da okulla ilişiğinin kesileceğini söyledi. Ben bu tehditler üzerine Gazi karakoluna gittim beni hastaneye götürdüler darp raporu alındı. İfadem alındı, tutanaklar tutuldu. 2 saat geçti aradan eve geldim. Telefon geldi açtığımda karakoldan bir memur arıyor diyor ki; biz aldık çocuğu evinden. Daha 12 yaşında cezai yaptırımı zaten yok. O yüzden bunun üzerine gitmenize de gerek yok. Zaten bize çok masum gözüktü. Bu yüzden şikayetinizi geri alamaz mısınız? dedi. Uzlaşmaya çalışıyorlar olayın kapanmasını istiyorlar. Okul içinde çok problem yaratan bir öğrenci. Derslere girmeyen, sınavları yapmayan tamamen dikkat çekmeye çalışan bir öğrenci” şeklinde konuştu.

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"TEDİRGİNİM OKULA GİTMEYE KORKUYORUM"

Görev yaptığı okula gitmeye korktuğunu belirten Zambak, öğrencilerinin olayı sormasının kendisini rahatsız ettiğini ifade etti. Bu yüzden rapor süresini uzatmayı düşündüğünü söyleyen Zambak, “Şu anda görev yapıyorum tedirginlik içindeyim. Cuma günü de bir rapor aldım çünkü şiddetli baş ağrılarım var. Rapor süresini uzatmayı düşünüyorum hem psikolojik olarak çok yıprandım. Öğrencilerin sürekli olayı sorması, geçmiş olsun dilekleri falan bunlar beni tedirgin ve rahatsız ediyor. Okula giderken bir korku var. Eskiden biz öğretmenlerimizden korkardık şimdi biz korkar olduk. Bu tarz şey sadece benim başıma değil birçok öğretmen arkadaşımın başına geliyor” ifadelerini kullandı. Zambak’ın şikayeti üzerine polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesinin sürdüğü belirtildi.