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12 yaşında engelliler için rehber robot köpek yaptı

#Öğrenci Projeleri#Robot Rehber Köpek#Selin Alara Örnek
12 yaşında engelliler için rehber robot köpek yaptı
Önder ÖNDEŞ

6’ncı sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek, İrlanda’da düzenlenen ‘Coolest Projects’ yarışmasında, görme engelliler için geliştirdiği rehber robot köpekle yaklaşık 20 ülkeden 400 proje arasında ipi birincilikle göğüsledi. Yaşıtları bebeklerle oynarken legolarla ilgilendiğini söyleyen Örnek, Google’dan mentorluk için destek sözü de aldı.

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FARKLI ülkelerden 7-17 yaş arasında 1.000 öğrencinin katıldığı, dünyaca tanınan ‘Coolest Projects’ yarışması, bu yıl İrlanda Dublin’de yapıldı. Küçük Prens Ortaokulu’nun 6’ncı sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek, ‘donanım’ kategorisinde 400 projeyi geride bırakarak büyük ödülün sahibi oldu. Örnek, bir yıllık çalışmanın sonunda görme engelliler için rehber robot köpek geliştirdi. Robot, akıllı telefonla verilen sesli komutlara göre, üzerindeki sensörler sayesinde hareket ediyor. Böylece engelliler, güvenle yollarını bulabiliyor. Üstelik yağmur sensörüyle, hava koşullarıyla ilgili bilgiler veriyor.

BEBEKLE DEĞİL LEGOYLA OYNARDIM
Örnek ile Dublin dönüşü İstanbul Kadıköy’deki evlerinde bir araya geliyoruz. Başarılı öğrenci, STEM (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına küçük yaşlardan beri ilgi duyuyor. Özellikle hayatı kolaylaştıracak robotlar en büyük tutkusu. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen bu alanda epey yol da kat etmiş. Örnek, “Robotlara özel ilgim var” diyor, “Diğer kızlar bebeklerle oynarken, ben legolarla, robotlarla ilgilenmeyi seviyordum. Onlar beni büyülüyor. Bu konuda kendimi videolar izleyerek, kitaplar okuyarak geliştiriyorum. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) robot mühendisliği okuyup Google ya da NASA’da çalışmak istiyorum.”

Yaklaşık 20 ülkeden 1.000’den fazla projenin olduğu ‘Coolest Projects’ yarışmasında öğrenciler, çalışmalarını önde gelen firmaların CEO’larıyla uzmanlara sunuyor.

GOOGLE’A DAVET EDİLDİM
Robot rehber köpeğine çok büyük ilgi olduğunu belirten Örnek, “İrlanda’da dünyanın önde gelen yazılım ve mühendislik firmalarının merkezleri var. Yarışmayı onların genel müdürleri ve uzmanları da takip etti. Ailemle kurduğumuz standım büyük ilgi gördü. CEO’lar projemi çok beğendi. Hatta birisi, ‘Gelecekte bunun reklamlarını bile görebiliyorum’ dedi. Google’ın Dublin’deki merkezi de, babamın onlara projemden bahsetmesi üzerine bizi davet etti. Ofislerini uzmanlarla gezdik ve bana destek sözü de verdiler. Bunlar beni çok mutlu ediyor” diye konuşuyor.

Baba Altuğ ve anne Nedret Örnek, en büyük destekçisi. Kızının okuldan sonra zamanının çoğunu projesine ayırdığını anlatan baba Örnek, şunları söylüyor: “Kendini mühendislik ve yazılım alanında geliştirdi. Bunu evde yalnız çalışarak yaptı. Okuldan sonra soluğu robotun başında aldı. Biz de gerek evde, gerekse yarışmada destek olduk.”

12 yaşında engelliler için rehber robot köpek yaptı


GÖRME ENGELLİYE REHBERLİK EDECEK
Fransa’da köpeğiyle dolaşan bir adam gördüm. Adam görme engelliydi ve köpeği ona göz kulak olmuştu. Onu başarıyla yönlendiriyordu. Ben de bunu sensörle donatılmış bir robotun yapabileceğini düşündüm ve araştırmalar yaptım. Ardından çalışmalara başladım.

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#Öğrenci Projeleri#Robot Rehber Köpek#Selin Alara Örnek

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