12 yaşında engelliler için rehber robot köpek yaptı

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FARKLI ülkelerden 7-17 yaş arasında 1.000 öğrencinin katıldığı, dünyaca tanınan ‘Coolest Projects’ yarışması, bu yıl İrlanda Dublin’de yapıldı. Küçük Prens Ortaokulu’nun 6’ncı sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek, ‘donanım’ kategorisinde 400 projeyi geride bırakarak büyük ödülün sahibi oldu. Örnek, bir yıllık çalışmanın sonunda görme engelliler için rehber robot köpek geliştirdi. Robot, akıllı telefonla verilen sesli komutlara göre, üzerindeki sensörler sayesinde hareket ediyor. Böylece engelliler, güvenle yollarını bulabiliyor. Üstelik yağmur sensörüyle, hava koşullarıyla ilgili bilgiler veriyor.



BEBEKLE DEĞİL LEGOYLA OYNARDIM

Örnek ile Dublin dönüşü İstanbul Kadıköy’deki evlerinde bir araya geliyoruz. Başarılı öğrenci, STEM (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına küçük yaşlardan beri ilgi duyuyor. Özellikle hayatı kolaylaştıracak robotlar en büyük tutkusu. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen bu alanda epey yol da kat etmiş. Örnek, “Robotlara özel ilgim var” diyor, “Diğer kızlar bebeklerle oynarken, ben legolarla, robotlarla ilgilenmeyi seviyordum. Onlar beni büyülüyor. Bu konuda kendimi videolar izleyerek, kitaplar okuyarak geliştiriyorum. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) robot mühendisliği okuyup Google ya da NASA’da çalışmak istiyorum.”



Yaklaşık 20 ülkeden 1.000’den fazla projenin olduğu ‘Coolest Projects’ yarışmasında öğrenciler, çalışmalarını önde gelen firmaların CEO’larıyla uzmanlara sunuyor.



GOOGLE’A DAVET EDİLDİM

Robot rehber köpeğine çok büyük ilgi olduğunu belirten Örnek, “İrlanda’da dünyanın önde gelen yazılım ve mühendislik firmalarının merkezleri var. Yarışmayı onların genel müdürleri ve uzmanları da takip etti. Ailemle kurduğumuz standım büyük ilgi gördü. CEO’lar projemi çok beğendi. Hatta birisi, ‘Gelecekte bunun reklamlarını bile görebiliyorum’ dedi. Google’ın Dublin’deki merkezi de, babamın onlara projemden bahsetmesi üzerine bizi davet etti. Ofislerini uzmanlarla gezdik ve bana destek sözü de verdiler. Bunlar beni çok mutlu ediyor” diye konuşuyor.



Baba Altuğ ve anne Nedret Örnek, en büyük destekçisi. Kızının okuldan sonra zamanının çoğunu projesine ayırdığını anlatan baba Örnek, şunları söylüyor: “Kendini mühendislik ve yazılım alanında geliştirdi. Bunu evde yalnız çalışarak yaptı. Okuldan sonra soluğu robotun başında aldı. Biz de gerek evde, gerekse yarışmada destek olduk.”





Fransa’da köpeğiyle dolaşan bir adam gördüm. Adam görme engelliydi ve köpeği ona göz kulak olmuştu. Onu başarıyla yönlendiriyordu. Ben de bunu sensörle donatılmış bir robotun yapabileceğini düşündüm ve araştırmalar yaptım. Ardından çalışmalara başladım.