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12 yaşında 10 roman yazdı

Çin'in Guangdong eyaletinin Congşan kentinden yaşayan 12 yaşındaki Cu Şiaocün adlı kız, son 4 yılda 10 roman yazdı.

Çocuk Sarayı'nda ‘Savaş Sanatları' dersleri almaya başlayan Cu, 6 ayda bitirdiği 14 bölümlük ‘Uçan Şovalyeler' adlı romanında baş karakter olarak öğretmenini konu aldı. 10 roman yazan ancak hiçbiri henüz basılmayan Cu'nun birçok öyküsü ise çeşitli dergilerde yayımlandı. Cu, 2008 yılının başlarında uzun bir roman yazmak istediğini söyledi.
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