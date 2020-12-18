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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.12.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

12 üniversiteye rektör aranıyor

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12 üniversiteye rektör aranıyor
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 üniversiteye rektör arandığını bir ilan yayımlayarak duyurdu. Ağrı, Artvin, Ardahan, Batman, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, Kırklareli, Kilis ve Osmaniye illerindeki üniversitelere rektör ataması yapılacak.

YÖK'ün yayınladığı ilan şöyle:
"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13'üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı 'Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' hükümleri ve 'Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar' uyarınca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak.

Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 18 Aralık 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilir."

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