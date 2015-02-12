12 Şubat'ta hangi iller tatil?

Karabük
Ovacık ilçesinde 12-13 Şubat'ta eğitime 2 gün, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde 12 Şubat'ta bir gün ara verildi.
Kastamonu
İnebolu, Doğanyurt
Adıyaman
Çelikhan
Kars
Sarıkamış
Sivas
Gürün
Uşak
Eşme
Ankara
Polatlı
Konya
Kent merkezi ve Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Yunak, Derbent, Hadim, Derebucak, Çeltik, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, Altınekin, Doğanhisar ve Seydişehir ilçeleri.
Afyonkarahisar
Kent merkezi ve merkez ilçeye bağlı köy ile beldelerdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler
Çanakkale
Yenice
Karaman
İl merkezi başta olmak üzere Başyayla, Ermenek, Sarıveliler ve Kazımkarabekir