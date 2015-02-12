Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

12 Şubat'ta hangi iller tatil?

12 Şubatta hangi iller tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullarda 12 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
İşte tatil olan il ve ilçeler:

Haberin Devamı

Karabük
Ovacık ilçesinde 12-13 Şubat'ta eğitime 2 gün, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde 12 Şubat'ta bir gün ara verildi.

Kastamonu
İnebolu, Doğanyurt

Adıyaman
Çelikhan

Kars
Sarıkamış

Sivas
Gürün

Uşak
Eşme

Ankara
Polatlı

Konya
Kent merkezi ve Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Yunak, Derbent, Hadim, Derebucak, Çeltik, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, Altınekin, Doğanhisar ve Seydişehir ilçeleri.

Afyonkarahisar
Kent merkezi ve merkez ilçeye bağlı köy ile beldelerdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler

Çanakkale
Yenice

Karaman
İl merkezi başta olmak üzere Başyayla, Ermenek, Sarıveliler ve Kazımkarabekir

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler