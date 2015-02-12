12 Şubat'ta hangi iller tatil?

Haberin Devamı

Karabük

Ovacık ilçesinde 12-13 Şubat'ta eğitime 2 gün, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde 12 Şubat'ta bir gün ara verildi.

Kastamonu

İnebolu, Doğanyurt

Adıyaman

Çelikhan

Kars

Sarıkamış

Sivas

Gürün

Uşak

Eşme

Ankara

Polatlı

Konya

Kent merkezi ve Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Yunak, Derbent, Hadim, Derebucak, Çeltik, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, Altınekin, Doğanhisar ve Seydişehir ilçeleri.

Afyonkarahisar

Kent merkezi ve merkez ilçeye bağlı köy ile beldelerdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler

Çanakkale

Yenice

Karaman

İl merkezi başta olmak üzere Başyayla, Ermenek, Sarıveliler ve Kazımkarabekir