12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme

Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

Küçükçekmece’deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) '345716004' numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.