12 öğrenci cipsten zehirlendi

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Kayseri'deki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda değişik sınıflarda okuyan 12 öğrenci, öğlen arasında yedikleri cispten zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrencilere serum takıldı.

Yeşilmahalle Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda değişik sınıflarda okuyan ve yaşları 11 ile 14 arasında değişen 12 öğrenci, öğlen arasında okullarının yanındaki bakkaldan aldıkları cipsten yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen öğrenciler, 2 ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi tanısı konulan Orhan Çavuş (14), Servet Soydaş (13), Hülya Aydoğmuş (11), İlkay Yüce (13), Mervenur Polat (12), Hatice Celal (12), İpek Tüfek (12), Elif Avcı (12), Merve Bayram (13), Zeynep Yağmurcu (13), Özlem Öztürk (13) ve Ülkü Yiğit (11), Acil Müdahale Odası'nda serum takılmasının ardından Gözlem Odası'na alındı. Öğrencilerin, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.