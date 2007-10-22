12 öğrenci bir otomobilde

Haberin Devamı

Kent merkezindeki Vali Mehmet Özgün İlköğretim Okulunda eğitim gören 12 öğrenci, okullarındaki taşımalı sistemin kaldırılması nedeniyle, Kemer Bağları Mahallesi'ndeki evlerinden 3 kilometre uzaklıktaki okullarına, velilerden birinin otomobili ile gidip geliyor.

Zorla sığdıkları otomobilde yolculuk yapan öğrenciler, bir an önce bu sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyor.

Çocukları her gün 60 AF 169 plakalı otomobili ile okula götürdüğünü belirten veli Muzaffer Şahin (65), “Kemer Bağları Mahallesindeki öğrenciler 5 senedir taşımalı sistemdeydi. Bu sistemi kaldırdılar, bu çocuklar mağdur durumda. Bugünlerde havalar biraz iyi, yarın karda kışta 3 kilometre yol yürüyecekler. Kurdu var, köpeği var. Onun için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Yaptıkları yolculuğun güvenli olmadığını ifade eden Şahin, “Böyle öğrencileri tıka basa doldurmak tehlikeli ama ne yapalım elimizden başka bir şey gelmiyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Vali Mehmet Özgün İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Şule Çalışkan (11) ise “Otomobille gidip geliyoruz. Kalabalık olduğumuz için arabaya sığmıyoruz. Servisimizin olmasını istiyoruz. Karda kışta ne yapacağız bilemiyoruz” dedi.