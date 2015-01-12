12 Ocak’ta hangi illerde kar tatili var?

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İŞTE O İLLER:

Kırklareli

Kofçaz ilçesinde, yoğun kar dolayısıyla eğitime ara verildi. Kofçaz Milli Eğitim Müdürü Serkan Arslan, yoğun kar nedeniyle okulların 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini söyledi. Arslan, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ilçede, eğitime 13 Ocak'ta başlanacağını söyledi. Bu arada, Demirköy ilçesinde de kar nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Tekirdağ

Yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler, sabah saatlerinde başlayan kar dolayısıyla Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde okulların tatil edildiğini belirtti.

Diğer ilçelerde ise özel eğitim ve taşımalı eğitim öğrencilerinin evlerine gönderildiğini belirten İşler, 13 Ocak'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğinin hava şartlarına göre değerlendirileceğini söyledi.

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Karabük

Karabük merkez ile Safranbolu ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle eğitime 12 Ocak’ta ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının iki gündür etkili olduğu, yarın da artarak devam etmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim-öğretime 12 Ocak’ta ara verildiği belirtildi.

Ordu

Beş gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede 12 Ocak’ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili kar yağışı sonrası Akkuş ve Gürgentepe ilçeleri genelinde okullara 12 Ocak’ta ara verildi.



Giresun

Kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların 12 Ocak’ta tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, Görele, Dereli ve Tirebolu ilçesinde kar yağışı sonrası henüz bazı köy yollarının ulaşıma açılamadığını belirtti. Akkurt, bu ilçelerdeki köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 12 Ocak’ta eğitime ara verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

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Hatay

Yayladağı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilerin eğitimine 12 Ocak'ta ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, buzlanma ve bazı mahallelerde yolların ulaşıma kapalı olması nedeniyle taşımalı eğitim gören 1448 öğrencinin eğitimine 12 Ocak'ta ara verildiğini belirtti.





