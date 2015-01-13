12 müdüre soruşturma izni

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Yeni eğitim öğretim yılı başında ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan performans değerlendirmeleri sonrası 75’in altında puanlar verilen KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyesi birçok müdür görevini bırakmak zorunda kaldı. Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi ile haksız yere görevden alındıklarını belirten okul müdürleri konuyu yargıya taşıdı. Ancak kaymakamlıklar, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürlerinin bu tartışmalı uygulaması için soruşturma izni vermedi. Eğitim-Sen bu kez üyeleriyle birlikte konuyu Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İlçe müdürleri için soruşturma izni verilmesini istedi. Mahkeme oybirliği ile aldığı kararda, kişilere özel farklı uygulamalar yaptığı iddia edilen ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yapılmasını gerektirecek basit şüphe (suç izlenimi) halinin mevcut olduğunu belirterek, konunun tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için soruşturma izni verilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme kaymakamlıkların soruşturma izni verilmemesine yönelik kararını kaldırırken, dosyanın Balıkesir Başsavcılığı’na gönderilmesini kararlaştırdı.

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Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, sendikada düzenlediği basın toplantısıyla mahkeme kararını duyurdu. Bulut, "Şu anda 4 ilçemizde değerlendirme yapan ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürü ve şube müdür yardımcılarının yargılanması mahkeme kararıyla sabitlenmiştir. Bu durum bu konuda Türkiye’de bir ilktir. Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı kesin olup itiraz hakkı bulunmamaktadır. 4 ilçe milli eğitim müdürü ve 8 şube müdürü hakkında, bundan sonraki süreç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülecektir. Cumhuriyet savcıları ilgili kamu görevlilerinin ifadelerine başvuracak, puanlamanın hukuki gerekçelerini irdeleyeceklerdir" dedi.

Tazminat davası açacaklar

Eğitim-Sen Şube Sekreteri Özgür Sarıbülbül ise, görevin gereklerine aykırı hareket eden kamu görevlileri hakkında hangi görevde olurlarsa olsun sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı. Sarıbülbül, "Gücünü yasalardan hukuktan almayan kamu görevlileri gün gelir yaptıkları yanlış işlemlerin hesabını yargı önünde vermek zorunda kalırlar. Eğitim-Sen, üyelerini mağdur edenlere karşı tazminat davaları açmak için de gerekli hukuki süreci başlatma kararı almıştır" dedi.

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Kimler soruşturmadan geçecek?

Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine haklarında soruşturma izni verilenler şöyle:

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, şube müdürleri Yücel Korkmaz ve Ercüment Kutlu, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, şube müdürleri Sami Günnü ve Ersen Aksoy, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Pircioğlu, şube müdürleri Mutlu Aslan, İhsan Parlak, Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık, şube müdürü Talip Karapınar ve Harun Bilal.

27 Ağustos’ta eylem yapmışlardı

Eğitim-Sen geçen ağustos ayında Adliye Sarayı’nda gerçekleştirdiği eylemde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki müdür atamalarında usulsüzlük ve adaletsizlik yapıldığı gerekçesiyle ilçe milli eğitim müdürleri hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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Türk Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi ise çoğu Memur-Sen’e bağlı Eğitim- Bir-Sen üyesi 39 öğretmenin ismini ve hangi okullara atanacaklarının yazılı olduğu belgeyi notere teslim etmiş, bu 39 kişiden 29’unun müdür olarak atandığını saptamıştı. CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş de ‘noter tasdikli müdür atamaları’ ile ilgili iddiaları bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı.



