12 milyonluk lise açıldı

Haberin Devamı

11 bin 750 metrekare arsa üzerine yaptırılan ve iki yıl önce hizmete giren Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreni bugün lisenin spor salonunda yapıldı. Törene İzmir Valisi Mustafa Toprak, hayırsever Ayşe Necla Karadavut, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Buca Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Karadavut ailesi, ailenin avukatı Süleyman Okay, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İzmir’de kampanya kapsamında bugüne kadar toplamda 197 protokol imzalandığını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, "Bu protokoller kapsamında, 312 milyon lirayı bulan bir hayırsever desteği elde edildi. Bütün hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Buca’da 2 bağımsız anaokulu, 37 ilkokul, 37 ortaokul, 15 anadolu fen lisesi, 8 mesleki teknik lisesinin de aralarında bulunduğu toplamda 127 okul var, 73 bin 593 öğrenciyle eğitim hayatına devam ediyoruz. Derslik başına şube hesabı yaparak 18 ile 23 öğrenci düşüyor. Bu da ortalamaların üzerinde bir rakam. İki yıl önce eğitim hayatına başlayan lisede endüstriyel otomasyon mekatronik bölümü de mevcut. Bu bölüm ilimizde üç okulda var. Bu bölümün atölye maliyeti çok yüksek, yaklaşık 1.5 milyon lira yatırım gerektiriyor. Ayrıca, elektrik elektronik bölümü ve bilişim bölümleri de var. Bunların alt dalları da bulunuyor. Okulumuzda toplam bin 10 öğrencimiz eğitim görüyor. 11 bin 750 metrekare asra üzerinde, 12 milyon TL’lik yatırımla 24 derslik, 3 atölye ve spor salonu yapıldı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Karadavut ailesinin avukatı Süleyman Okay aile adına yaptığı konuşmada, "Hayırseverimiz öncelikle meslek liselerinin önemini bilmekte ve meslek liselerinin geliştirilmesinin önemini anladığı için de bu okulu yapmıştır. Hayırseverin arzusu, öncelikle vicdani, fikri, irfani hür nesillerin bu okullardan mezun olup ülkemize hayırlı işler yapmasıdır. Bu okulun yapımında bizlere yardımcı olan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Vali’den aileye teşekkür

Eğitimi her işin başı olarak gördüklerini söyleyen İzmir Valisi Mustafa Toprak, şöyle konuştu:

"Bugün Buca’da geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yeni bir bilim ve irfan yuvasının açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. İlimize güzide eğitim kurumları kazandırarak bu mutluluğu bizlere yaşatan hayırseverimiz sayın Ayşe Necla Karadavut’a Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi yarının Türkiye’si bu sahadan alınan eğitim ve öğretimle inşa edilecek. Vatanını milletini seven, toplumun herkesimiyle ve dünyayla barışık nesiller yetiştirmenin bilincindeyiz. Bu sebeple eğitimi her işin başı olarak görüyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Vali Toprak, hayırsever Karadavut’a plaket verdi.