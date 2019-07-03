12 milyon çocuğa eğitim desteği

Haberin Devamı

UNICEF, 2018 yılı değerlendirme raporunu yayımladı. Organizasyonun, eğitim, çevre, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda yaptığı çalışmaları ve bunlar için ayrılan kaynakları paylaşıldı. Buna göre, 2018’de UNICEF, 6 milyar 676 milyon dolar gelir elde ederken, 5 milyar 394 milyon doları programlar için harcadı. Kaynakların önemli bir kısmı dünyanın en dezavantajlı bölgelerinden Sahra-altı Afrika’ya ayrıldı. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE 7 MİLYON ÇOCUK

UNICEF, 2018’de Suriye ve Sudan gibi çatışma bölgelerinde 6.9 milyon çocuğa eğitim desteği verdi. Toplamda ulaşılan çocuk sayısı 12 milyonu buldu. 55 bin 983 okulda ise hijyen düzeyi geliştirildi ve engelli çocukların eğitime erişiminin sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Organizasyon, bu faaliyetler için 1.2 milyar dolar harcadı. Ayrıca 18.6 milyon insanın temiz içme suyuna ulaşımı garanti altına alındı. Yaklaşık 66 milyon çocuk tetanoz gibi yaygın hastalıklara karşı aşılandı. 20 Afrika ülkesinde HIV bakım merkezleri kuruldu. 73 ülkede 4 milyondan fazla yetersiz beslenme problemi yaşayan çocuğa yardım edildi. Bunların yüzde 82’si tamamıyla iyileşti.

Haberin Devamı

GELİR 7 MİLYAR DOLAR

UNICEF’e 2018’de hükümet ve uluslararası resmi organizasyonlarından yaklaşık 4 milyar 400 milyon dolarlık bağış geldi. Özel sektörün desteği ise 1.5 milyar dolara yaklaştı. Toplam gelir böylelikle 6 milyar 676 milyon doları buldu. Organizasyon 2018’deki tüm destek programları içinse 5 milyar 394 milyon TL harcadı. En fazla kaynak dünyanın en dezavantajlı bölgelerinden biri olan Sahra-altı Afrika’ya ayrılırken, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile Asya takip etti.

TÜRKİYE YAKLAŞIK 4 MİLYON DOLAR

En büyük bağışçı 133 milyon dolarla ABD, onu 100 milyon dolarla Güney Kore ve 99 milyon TL ile Japonya takip etti. Türkiye’nin özel ve kamu sektörü toplamında katkısıysa 3 milyon 697 bin 454 dolar.

***