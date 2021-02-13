12 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 12 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

Bir sayının 12 ile bölünüp bölünemediğinin kendine ait bir kuralı bulunmaktadır.

12 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?



12 ile bölünebilme kuralının çıkarılmasının amacı hem öğrencilerin ve hem de öğrencilik vasfına sahip olmayan insanların 12 ile bölme işlemi yaparken kalanı daha hızlı bulması için üretilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran kısa yollardan birini oluşturur.

12 ile bölünebilme kuralı şu şekildedir: Eğer ki bir sayı hem 3'e hem de 4'e yani çarpanları olan bu iki sayıya tam olarak bölünüyorsa bu sayı 12'ye de kalanı olmayacak şekilde, tam bir şekilde bölünecektir. Bu durumda kısa bir şekilde baktığımızda bir sayı 3 ve 4'e tam bölündüğü takdirde 12'ye de tam bölünecektir. 3 sayısına ve 4 sayısına da bölünmenin kendine has kısa yolları vardır. Bu kısa yollar sayesinde sonuca daha hızlı ulaşırız. Aşağı da bu kısa yolları da belirtip anlatacağız.

12 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

12 ile bölme işlemi kendine özel bir kuralı olan işlemdir. Bu işlemin kuralı şu şekildedir: Eğer böleceğimiz sayı hem 3'e hem de 4'e tam şekilde bölündüyse ve herhangi bir kalanı olmadıysa o sayı bu doğrultuda 12 sayısına da tam bölünecektir. Örnek olarak vermek gerekirse 36 sayısı hem 3'e hem de 4ê tam olarak bölünen bir sayıdır.

Bu takdirde 36 sayısı 12'ye de tam bölünecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse 48 sayısı hem 3'e hem de 4'e tam bölünür. Bu takdir de 48'e de tam bölünecektir. 3'e tam bölünüp bölünmediğini ise kısa yoldan sayısının rakamlarını topladığımızda eğer rakamlar toplamı tam olarak 3ê bölünüyorsa bu sayı 3' bölünür. Bunun yanında 'e bölünme kuralı için ise eğer sayının son iki rakamı 4'e tam bölünüyorsa bu sayı 4'e tam bölünür.

12 İle Kalansız Bölünebilme Örnek Soruları ve Cevapları

1.Dört basamaklı 2x7y sayısının 10 ile bölümünden kalan 3’tür. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır? CEVAP= 18

32 basamaklı 247247247… sayısının 9 ile bölümünden kaçtır? CEVAP= 1

31x4y sayısı 36 ile tam tam bölünebilmektedir. Buna göre x+y toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? CEVAP=2

Dört basamaklı rakamları farklı 12ab doğal sayısının 15 ile bölümünden kalan 6’dır. Buna göre a kaç farklı değer alabilir? CEVAP= 3

Dört basamaklı 268m sayısının 10 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre, 12 ile bölümü kaç olmalıdır? CEVAP= 4

Dört basamaklı 2x7y sayısının 10 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayı 12 ile tam bölünebildiğine göre x ’in alabileceği değerler toplamı kaçtır? CEVAP= 8

Üç basamaklı m28 sayısı 3 ile tam bölünmektedir. Buna göre m en çok değeri aldığında bu sayı 12 sayısına tam bölünür mü? CEVAP= BÖLÜNÜR

4 basamaklı m23n sayısının 12 ile tam olarak bölünebilmesi için, m ve n'nin hangi değerleri alması gerekir? CEVAP= n:2, m:2

122 sayısı, 12 sayısına tam bir şekilde bölünür mü? CEVAP= BÖLÜNMEZ

1200 sayısı, 12 sayısına tam bir şekilde bölünür mü? CEVAP= BÖLÜNÜR