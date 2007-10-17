12 genç Almanya'ya gönderilecek

Gençler bir hafta sürecek proje kapsamında Hamm Belediyesi Gençlik Evi’nin konuğu olacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen ve 21-28 Ekim 2007 tarihleri arasında Almanya
’nın Hamm şehrinde gerçekleştirilecek proje kapsamında, Altındağ Gençlik Merkezi üyesi 15-22 yaş grubu 12 genç, bir hafta boyunca Hamm Belediyesi Gençlik Evi’nin konuğu olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Hamm Belediyesi Gençlik Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı arasında 2006 yılında varılan mutabakatla çalışmalara başlayan Gençlik Değişim Projesi çerçevesinde Altındağlı gençler, katılımcı, bütünleştirici, kültürel ve eşit yaklaşımcı bir çalışma ortamı oluşturacaklar. Gençler, buluşma programının düzenlenmesinde fikir ve önerilerini grup içinde yapılacak toplantılarda dile getirecekler.
Gençlik Değişimi Projesi ile gençlerin, hareket kabiliyetini yükselterek toplumun diğer kesimleri ve yabancı ülke vatandaşları ile karşılıklı anlayışa dayalı bir yaşam kültürünü özümsemeleri hedefleniyor. Bu amaçla, istihdam daralması yaşanan bölgelerde donanımlı iş gücüne sahip gençlerin diğer yaşam alanları ile ilişki kurmaları, bu ilişki sonucunda kaynaşmaları ve farklı yaşam alanı içerisinde iş gücünü verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanınması planlanıyor.