"12 Eylül dönemi gibi"

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Işıklı, “Anlaşılıyor ki; YÖK tamamen iktidara bağlı bir kurum haline dönüşecek ve üniversiteler bir bütün olarak bu yolda iktidara bağlanmış olacaktır. Acilen yapılmak istenenin bu olduğu giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır” dedi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın açık kalan mikrofondan ‘yanlışlıkla’ YÖK Başkanı ile ilgili yorumları öğretim üyelerinden de tepki aldı. TÜMÖD Genel Başkanı Prof. Dr. Işıklı, durumun üzüntü verici olduğunu belirtirken, “AKP iktidarının üniversiteler ile ilgili kendi anlayışı doğrultusunda çok köklü bazı değişiklikler yapmak istediği kendileri tarafından açıkça ifade edilmemiş olsa bile belliydi. Bunun için mikrofonların yanlışlıkla açık kalmasına bile ihtiyaç yoktu” dedi.

“YÖK’Ü TAMAMEN DENETİM ALTINA ALDIKLARI GERÇEĞİ İFŞA EDİLDİ”

Hükümetin, anayasada değişiklik yaparak üniversiteleri dönüşüme uğratmak istediğini savunan Işıklı, “Üniversiteler paralı yapılmak isteniyor, öğrenci müşteri konumuna indirgenmek isteniyor. Eğitimin; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusundaki yapısına el uzatılmak isteniyor. Sayın Unakıtan, YÖK’ü tamamen denetim altına aldıkları gerçeğini bu açıklaması ile ifşa etmiştir. Anlaşılıyor ki; YÖK tamamen iktidara bağlı bir kurum haline dönüşecek ve üniversiteler bir bütün olarak bu yolda iktidara bağlanmış olacaktır. Acilen yapılmak istenenin bu olduğu giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

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“12 EYLÜL ZAMAMINDA YÖK, İKTİDARIN BAŞTA GELEN UYGULAYICISIYDI”

Işıklı, iktidar ile YÖK arasındaki çelişkinin son dönemlerde ‘türban’ ile sınırlı kaldığını belirtirken, “Kaldı ki YÖK, 12 Eylül zamanında o zamanın iktidarının en başta gelen uygulayıcısı olmuştur. Dolayısı ile YÖK ile hükümet arasındaki bu tür bir uyum ilk defa ortaya çıkmıyor. Ama 12 Eylül dönemine benzer boyuta, bu iktidar zamanında ulaşacağı ortaya çıkmıştır” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN: “BÜROKRATLARLA NASIL OYNANDIĞINI KAMUOYU GÖRDÜ”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli olarak bürokratlardan şikayet ettiğini ve bürokratlara gücü yetmediğini iddia ettiğini hatırlatarak, “Ancak Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın ifadesi ile bürokratlarla nasıl oynandığı, nasıl atanıp, nasıl görevden aldıklarını tüm kamuoyu öğrenmiş oldu. Bu İşlemler yapılırken, liyakat, hizmet esası değil de; kadrolaşmanın nelere mal olduğunu bu açık mikrofon ile öğrendik” dedi. Özcan, ülkenin tamamını kucakladığını belirten Başbakan ve Maliye Bakanı’nın aslında sadece kendi yandaşlarını kucakladığının ortaya çıktığını ifade ederek, “Belli isimleri, belli menfaatler için atadıkları ortaya çıktı. Bu hükümetin bürokratlara nasıl baktığının açık kanıtıdır. Bu şekilde kaliteyi yakalayamayacağını da bir kez daha gömüş olduk. Söz konusu olayı kınıyoruz” diye konuştu.

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EĞİTİM-SEN “İKTİDAR ÖZCAN’I MEMURU OLARAK GÖRÜYOR”

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Unakıtan’ın fark etmeden kamuoyuna yaptığı açıklamanın, siyasal kadrolaşmayı nasıl yaptıklarını ortaya koyduğun söyledi. Artık kadrolaşmanın gizlenme ihtiyacı duyulmadan yapıldığını ifade eden Dinçer, durumun başta üniversiteler olmak üzere eğitim alanında büyük çatışmalara ve gelişmelerin yaşanacağını ortaya koyduğunu savundu. Unakıtan’ın sözlerinin AKP İktidarının YÖK Başkanı Özcan’ın artık hükümetin sözlerini söyleyen bir memur olarak gördüğünün açık bir kanıtı olduğunu vurgulayan Dinçer, “Bakan Unakıtan’ın söylediklerinin, eğitimin ve üniversitelerin geleceği açısından endişe etmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur” ifadesinde bulundu.

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EĞİTİM-İŞ: “YÖK BAŞKANI TALİMATLARLA HAREKET EDİYOR”

Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikası (Eğitim- İş) Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ise YÖK Başkanı Özcan’ın hükümetin talimatları ile YÖK’ün başına getirilmiş olduğun kanıtlandığını ifade ederek, “Hükümetin kendi bakanı artık talimatla üniversiteleri yönettiklerini açıklamış oldu. YÖK Başkanı’nın hükümetin bir kuklası olduğu ortaya çıktı. Zaten Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın görüşmesi sırasında da buna benzer bir durum olmuştu ve orda da YÖK Başkanı’nın talimatlarla hareket eden bir kişi olduğu ortaya dökülmüştü” dedi. Adıbelli, YÖK Başkanı Özcan’ın “üniversitelerde özgürlük olacak” şeklinde konuşmalarının bulunduğunu hatırlattı. Adıbelli, beklentinin bilimsel ve ekonomik anlamda özerklik olduğunu belirtirken, “Buna karşın özgürlük konuşmalarının sadece türban konusu ile sınırlandırıldığını gördük. Ne söylediğini bilmeyen yöneticilerle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

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MALİYE BAKANI’NIN UZUN SOHBETİ MİKROFONDA DUYULDU

Daha önce YÖK Başkanı Özcan’ın, TBMM Başkanı Köksal Toptan’ı ziyareti sırasında mikrofonun açık olduğunu unutarak “ipimizi çekerler” sözünün ardından Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve bürokratlarının kendi aralarındaki konuşmaları açık olan mikrofondan duyuldu. Maliye Bakanı Unakıtan, Ankara’da makro ekonomik gelişmeler ve 2007 yılı bütçe uygulama sonuçlarını ele aldığı toplantı öncesinde bürokratlar uzun uzun sohbet ederken, açık unutulan mikrofondan bürokratlarla ilgili konuşmalar duyuldu.



AÇIK MİKROFONDAKİ KONUŞMA

Bürokrat : yeni YÖK başkanının havası değişmiş. Gayet güzel sözler söylüyor?



-Bakan Unakıtan: isterse söylemesin...



-Bürokrat: .... bu ortamdan faydalanıp üniversite reformunu da yaparsak hükümet olarak sayın bakanım çok ciddi başarı olur.



-Bürokrat: 300 milyona yakın üniversitelere iyileşme yapıyoruz yıllık. Gülüp oynasınlar...daha sesleri çıkmaz.... tarifeyi de ufak bir rötuşla geçiştiririz böylece...