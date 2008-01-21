12 derslikli okul çürümeye terk edildi

Haberin Devamı

Genç'e bağlı Dilektaşı Köyü'nde İlköğretim Okulu olarak 1985 yılında yapımı tamamlanan 3 katlı, 12 derslikli okul 2 yıl eğitime açık kaldı. Ancak aileler, projede olmasına karşın yapılmayan pansiyon nedeniyle, yaşadıkları ulaşım sorunu nedeniyle çocuklarını 1988 yılından itibaren bu okula göndermemeye başladı. Öğretmen ataması yapılmayan okulun kapısına kilit vurulurken, 3 katlı bina çürümeye terk edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise okulun içindeki araç ve gereçleri çıkarıp başka okullara takviye etti. Çevredeki 8 köyün muhtarlığı adına pansiyonlu olarak yapılması planlanan okul, pansiyonu bir türlü yapılamayınca kaderine terk edildi. Ulaşım sıkıntısı nedeniyle çevre köylerin öğrencilerinin eğitime devam etmediği okulun camları, kapıları başta olmak üzere tüm tesisatı da zamanla kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul binasına sahip çıkmamasına tepki gösteren Dilektaşı Köyü sakinlerinden Tayyip Kara, “Köy merkezinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1985 yapılan bu okulun bu şekilde harabeye dönmesinin nedeni sahip çıkılmamasından kaynaklanmaktadır. 8 köyün muhtarlığı adına yapılan bu okul, 2 yıl açık kaldı, ancak uzak olması nedeniyle öğrenciler ağır kış şartlarında gitmekte zorlanınca binaya kilit vuruldu ve bir daha açılmadı. Pansiyonu yapılmadığı için ne bizim köyden ne de çevre köylerden çocuklar buraya gelmedi. Pansiyonu olmadığı için okul bu hale geldi” diye tepki gösterdi.