12 bin kişiye bilgisayar kursu

Ön hazırlık çalışmalarının bir yıl sürdüğü projeyi 25. yıl onuruna ‘Sosyal Sorumluluk Projesine’ dönüştüren Vatan Bilgisayar; Ankara’daki dev hiperstore’unda başlattığı ‘ücretsiz bilgisayar’ hizmetini bulunduğu tüm illerde uygulamaya başladı. ‘Herkese Ücretsiz Bilgisayar Eğitimi’ projesi; Vatan Bilgisayar’ın hiperstore’larının bulunduğu Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Adana’da gerçekleştiriliyor.



Her yaştan ve her eğitim düzeyinden dileyen herkesin katılabildiği eğitimler, hiperstore’larda açılan sınıflarda sürdürülüyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde yürütülecek eğitimlerde; öğrencilere temel bilgisayar bilgileri, Word, Excel, PowerPoint, internet kullanımı ve bilgisayar donanımı ile ilgili bilgiler veriliyor.



Tamamı 80 saat olan eğitimler için katılımcılar hafta içi-hafta sonu - gündüz ve akşam gruplarında kendilerine uygun olan gün ve saatleri seçebiliyor. Ayrıca katılımcılar için her hiperstore’da dinlenme aralarında hoş vakit geçirmelerini sağlayan bir de kafe bulunuyor.



Eğitim süresince belirli periyotlarda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar, eğitim sonunda Vatan Bilgisayar imzası taşıyan “Katılım Belgesi’ni” almaya hak kazanacaklar.