Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

12 bin kişiye bilgisayar kursu

25. yılını kutlayan Vatan Bilgisayar, ‘Herkes Bilgisayar Öğrensin’ sloganıyla 12 bin kişiye ücretsiz bilgisayar kursu veriyor.

Haberin Devamı

Ön hazırlık çalışmalarının bir yıl sürdüğü projeyi 25. yıl onuruna ‘Sosyal Sorumluluk Projesine’ dönüştüren Vatan  Bilgisayar; Ankara’daki dev hiperstore’unda başlattığı ‘ücretsiz bilgisayar’ hizmetini bulunduğu tüm illerde uygulamaya başladı. ‘Herkese Ücretsiz Bilgisayar Eğitimi’ projesi; Vatan Bilgisayar’ın hiperstore’larının bulunduğu Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Adana’da gerçekleştiriliyor.  

Her yaştan ve her eğitim düzeyinden dileyen herkesin katılabildiği eğitimler, hiperstore’larda açılan sınıflarda sürdürülüyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde yürütülecek eğitimlerde; öğrencilere temel bilgisayar bilgileri, Word, Excel, PowerPoint, internet kullanımı ve bilgisayar donanımı ile ilgili bilgiler veriliyor.  

Tamamı 80 saat olan eğitimler için katılımcılar hafta içi-hafta sonu - gündüz ve akşam gruplarında kendilerine uygun olan gün ve saatleri seçebiliyor. Ayrıca katılımcılar için her hiperstore’da dinlenme aralarında hoş vakit geçirmelerini sağlayan bir de kafe bulunuyor.

Eğitim süresince belirli periyotlarda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar, eğitim sonunda Vatan Bilgisayar imzası taşıyan “Katılım Belgesi’ni” almaya hak kazanacaklar. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler