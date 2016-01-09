12 bin 500 öğretmen kadrosu Resmi Gazete'de

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Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinde emeklilik yaşının 72 olmasına yönelik düzenleme 1 yıl uzatılarak, 31 Aralık 2016'ya kadar geçerli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdas edilecek.

Vakıflar, burs vermek için 31 Aralık 2016'ya kadar bağış alabilecek.

Hazine'ye veya DSİ'ye ait deniz, iç sular ve karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanlarıyla deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedellerinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenme süresi 1 Ocak 2017'ye kadar uzatılacak.

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Kamu İhale Kanunu'nun, hizmet alımlarında ihale öncesi ilgili kurumlardan uygun görüş alınması ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarıyla ilgili sözleşmelerin uygulanması sürecinde yer alan görevlilerin sorumlulukları ve bunlar hakkındaki idari yaptırımları düzenleyen maddesinin ilgili fıkrasının bu yıl sonunda dolacak olan yürürlük tarihi, 30 Haziran 2016'ya kadar uzatılacak.

Ayrıca kanuna göre, er, erbaş, Kıbrıs'a giden askerler ile askeri öğrencilerin harçlıkları artırılıyor. Er ve erbaşlar ile Kıbrıs'a giden askerlerin harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamlarının yüzde 100 artırılmasını öngören düzenlemeye göre 38 TL alan erler 76 TL, 43 TL alan onbaşılar 86 TL, 49 TL alan çavuşlar 97 TL alacak. Askeri öğrencilerin harçlıkları da artırılacak. Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında, ‘teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı’ yerine, ‘6528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar’ esas alınacak.

2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde paralellik sağlanıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erlerin brüt asgari ücret esas alınarak belirlenen maaşları, subay, astsubay ve uzman erbaşlar dahil TSK'daki kamu görevlileri gibi memur aylık katsayısı esas alınarak belirlenecek.