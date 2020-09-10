12-13 Eylül’de nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak 2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 12 Eylül’de 07.00 ile 14.30 saatleri arasında, 13 Eylül’de ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında tutulacak müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek.

‘GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ’ DIŞINDA VERİLEN BELGELER KABUL EDİLMEYECEK

Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler. Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek. Adaylar, nüfus müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecek. ‘Geçici Kimlik Belgesi’ dışında verilen belge, form gibi belgeler sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

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