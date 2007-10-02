11'inci kez görevden alındı

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1993 yılında görev yaptığı Hatay'dan memleketi Denizli'ye Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ekici, 1997'ye kadar Denizli'de kaldı. Bu tarihten sonra 2000 yılına kadar altı kez Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli birimlerde görevlendirilen Ekici, her atamanın ardından mahkeme kararıyla Denizli'ye döndü. 2003 yılında Denizli'deki görevinden yedinci kez alınarak Erzincan'a atandı. Üç yıl Erzincan'da görev yapan Ekici açtığı davayı yine kazanıp döndü. Aradan bir ay geçmeden yine Erzincan'a atandı. 2004 yılında Denizli'ye dönen Ekrem Ekici, 19 Eylül 2005'te dokuzuncu kez görevinden alındı ve Ankara'ya atandı. Geri dönen Ekici, daha sonra Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Mahkemeye açtığı davayı kazanan Ekici, geçen yıl mart ayında Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna yeniden oturdu. Denizli'nin ÖSS'de son iki yılda elde ettiği birincilikler ve ikincilikler Ekici'yi koltuğunda tutmayı başaramadı ve Ekici, koltuğunda 18 ay oturduktan sonra bu kez Kars'a atandı.

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Eğitim camiasına 38 yıldır hizmet veren, bu sürenin 30 yılında okul ve Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ekici'nin Kars Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığını belirten karar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bir dönem, tayin trafiği, defalarca görevden alınıp, geri dönmesi nedeniyle eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e benzetilen Ekici, atamasının yapıldığından haberi olmadığını belirterek, “Karar Resmi Gazete'de yayınlanmış olabilir. Ama bana henüz böyle bir karar ulaşmadı. Benim de haberim yok. 30 yıllık müdürüm. Devlet hizmetinin ne şekilde olduğunu bilirim” dedi. Ekici'nin bu atama kararı için de dava açması bekleniyor. Ekici, AKP iktidarı döneminde ikinci kez atanmış oldu. Ekici'nin yerine henüz atama yapılmadı.