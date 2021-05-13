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EÄŸitim
DHA
Haber GiriÅŸ: 13.05.2021 - 13:00 | Son GÃ¼ncelleme:

1190 çocuÄŸa akran kartpostalÄ±

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1190 çocuÄŸa akran kartpostalÄ±

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã§ocuk evlerinde kalan Ã§ocuklar, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki akranlarÄ±na yolladÄ±klarÄ± kartpostallarla hem Ã¶zlem giderdi hem de eski bayram geleneÄŸini yaÅŸattÄ±.

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TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kuruluÅŸlarda kalan Ã§ocuklar, eski bayram geleneklerini yaÅŸatmak amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ± el emeÄŸi gÃ¶z nuru kartpostallarÄ± farklÄ± illerdeki akranlarÄ±na gÃ¶nderdi.Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ve Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k'a da bayram kartpostalÄ± yollayan Ã§ocuklar, toplam 1190 bayram kartpostalÄ±nÄ± Ã§ocuk evlerindeki arkadaÅŸlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rdÄ±.Â Â Â Â Â 

1190 Ã§ocuÄŸa akran kartpostalÄ±

Ã–ZLEM GÄ°DERDÄ°LERÂ Â Â Â Â

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SongÃ¼l Acar, bu sayede Tunceli'yi de tanÄ±tma imkanÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. SongÃ¼l Acar, â€œÃ‡ocuklarÄ±mÄ±zla, yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±zla ve engellilerimizle sÄ±k sÄ±k bir araya geliyoruz. Ã‡ocuk evlerimizi ziyaret ederken, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsettiler. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p gezemediklerinden yakÄ±ndÄ±lar. 'O zaman evinizin iÃ§inde gÃ¼zelce vakit geÃ§irmek iÃ§in, alan yaratÄ±n kendinize' dedim. Ne yapabiliriz diye sorarlarken, arkadaÅŸlarÄ±na bayram kartpostalÄ± atmalarÄ±nÄ± sÃ¶yledim. TÃ¼rkiyeÂ´nin en gÃ¼zel ÅŸehirlerinden birindeyiz ve doÄŸamÄ±z Ã§ok gÃ¼zel. Hem ilimizi tanÄ±tmak hem Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± mutlu etmek dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi oluÅŸtu. Ä°limizin Ã§ok deÄŸerli fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ± ve gazetecilerden, fotoÄŸraf desteÄŸi aldÄ±k. Ä°limizde bulunan Munzur Vadisi Milli ParkÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±, yaban hayatÄ± ve tarihi mekanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±k. Ä°nÅŸallah pandemi sÃ¼reci bittiÄŸinde Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± ilimizde de aÄŸÄ±rlamak istiyoruz. Hem ilimizi tanÄ±ttÄ±k, hem de geleneklerimizi yaÅŸattÄ±k. Toplamda 80 ilin tamamÄ±nda bulunan 1190 Ã§ocuk evine kartpostal yolladÄ±k" dedi.

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