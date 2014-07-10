119 bin çocuğa doğa eğitimi verildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 2012-2013 döneminde toplam bin 173 okulda, 119 bin 376 çocuk tabiat ve biyolojik çeşitlilik eğitimi aldı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, eğitim sayesinde yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip Türkiye'nin tabii güzelliklerini ve biyolojik zenginliğini korumayı ve bu kaynakları gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.



Hedef kitle 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri



Belirlenen takvime göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı teknik elemanlarınca, okul yönetimi tarafından belirlenen bir salon ya da sınıfta uygun görülen sayıda öğrenciye eğitimler veriliyor. Eğitimlerde hedef kitleyi, ilköğretim 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri oluşturuyor. Şartların uygun olması halinde program kapsamında uygulamalı eğitimler ve tabiat gezileri de yapılıyor.



Ayrıca eğitime aktif katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere, çeşitli ödüller verilirken, bakanlık tarafından organize edilen etkinliklere bu öğrencilerin öncelikli olarak katılımları sağlanıyor.



Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Tabii güzelliklerimizin korunmasında çocuklarımızın şuurlandırılması ve eğitimi büyük önem taşıyor. Bu sebeple bakanlığıma bağlı DKMP Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilköğretim öğrencilerine yönelik tabiat ve biyolojik çeşitliliğimizin korunması için eğitimler düzenliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliğinde yürüttüğümüz bu eğitimlerle çocuklarımıza biyoçeşitlilikle alakalı genel bilgilerin yanında, özellikle o bölgenin endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin tanıtımı ve korunması yönünde bilgiler de veriyoruz."



