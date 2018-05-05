116 okul takımı şampiyonluk için 'hamle' yapıyor

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Türkiye İş Bankası’nın desteği, Türkiye Satranç Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen ‘2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’ müsabakaları devam ediyor. Kütahya’da düzenlenen okulların final yarışında; İstanbul, Şırnak, Yalova, Gaziantep, Bingöl, Balıkesir, Trabzon, Ağrı, Siirt ve Mersin gibi ülkenin dört bir yanından, 48 ilin 116 okul takımında yer alan 593 öğrenci şampiyonluk için mücadele veriyor.

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimlerine katkıda bulunan satranç sporunun yaygınlaşması için ülke çapında satranç sınıfları açmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Yumuşaker, bu kapsamda, bugüne kadar devlet ilkokul ve ortaokullarında 20 binin üzerinde satranç sınıfı açtıklarını söyledi.

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‘SATRANÇ ÖZ GÜVENİMİ ARTIRDI’

Turnuvaya Bingöl Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’ndan katılan 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Yusuf Aday, satrancı ilk kez ilkokul 2’nci sınıfta öğrendiğini söyledi. Aday, "Arkadaşlarımızla kendi aramızda yaptığımız yarışmada kazandığım top, satrançta elde ettiğim ilk bireysel ödül oldu. 4’üncü sınıftayken Bingöl il genelinde düzenlenen yarışmada üçüncü oldum. Ayrıca takım olarak Bingöl’de birinci ve ikincilik ödüllerimiz var. İl geneli ve bölgesel başarılarımız sonrasında geldiğimiz Kütahya'da satranç ile ilgili farklı deneyim yaşarken, ayrıca yarışmaya katılan diğer arkadaşlarla da güzel diyaloglar geliştirme imkânı bulduk” diye konuştu.

Aynı okuldan finalde yarışan Muhammed İrfan Çetkin de ilkokul birinci sınıftan bu yana satranç oynadığını ve kendisini geliştirdiğini belirterek, “Keyif alarak oynadığım satranç sayesinde öz güvenim arttı, çevrem ve arkadaşlık ilişkilerim gelişti. Derslerime de büyük katkı sağlayan satranç ile ilgilenmeye başladığımdan bu yana okulda daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Satrançtaki hedefim, milli takıma girip dünya şampiyonu olmak” dedi.

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‘AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRIYOR’

Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Antrenörü İsmail Hakkı Önal da satrancın öğrencilere disiplin, planlama yeteneği kazandırdığını, derslere daha fazla ilgi göstermelerini sağladığını ve akademik başarıyı artırdığını söyledi. Çocukların ufkunun satranç sayesinde genişlediğini belirten Önal, şöyle konuştu:

“Birçoğu satranç sayesinde ilk kez yaşadıkları ilçelerden, illerden çıkıp yeni yerler görüyorlar. Bu turnuvalar vesilesiyle farklı kentler ve kültürler tanıyorlar. Bu da onların gelişimine katkıda bulunuyor. Burada büyük bir organizasyonun parçası olmaları, ayrıca çocuklarımıza farklı bir deneyim de kazandırıyor. Yeni arkadaşlar, yeni bir çevre ediniyorlar. Öz güvenleri artıyor. Başarılı arkadaşlarını görüp, kendilerine yeni hedefler belirliyorlar. Öğrenciler satranç ile okula karşı olumlu bir tutum kazanıyor. Özellikle dikkat dağınıklığı olan öğrenciler, satranç sayesinde bu problemlerini yenebiliyorlar. Satranç çok önemli bir sosyal öğrenme alanı.”

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‘2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’ mahalli yarışmaları 81 ilde düzenlendi. Grup yarışmaları, 28-31 Mart 2018'de Adana, Elazığ, Kırıkkale, Manisa, Tekirdağ ve Trabzon'da gerçekleştirildi. Küçükler, yıldızlar ve gençlerde genel ve kız kategorilerinde düzenlenen final yarışında öğrenciler, okullarını zirveye taşımak için yarışıyor.