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115 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 115 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#115 Numarası#Telefon#Numara
115 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 115 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

Çok fazla bilinmeyen ancak merak edilen sabit numaralar içerisinde 115 geliyor. Özellikle bağımlı kişiler için önemli bir numara olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Peki, 115 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 115 hattı saatleri nedir ve ücretli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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115 özellikle sağlık açısından önemli bir kuruma bağlı numaralar arasında geliyor. Ortak şekilde her vatandaşın arayabileceği ve yardım alabileceği bir numara olduğunu dile getirmek mümkün.

 115 Neyin Numarası, Hangi Durumlarda Aranır?

 Alo 115 YEDAM dayanışma hattıdır. Özellikle çevrede bağımlı insanlar varsa bu insanların destek alması için aranan bir numaradır.

 115 Hattı Ne İşe Yarar?

 Pek çok farklı bağımlılık için destek ve tedavi almak amaçlı 115 hattı görev almaktadır. Bunlar içerisinde tütün, alkol, madde bağımlılığı ya da kumar gibi birçok unsur yarıdır. 12 yaşından büyük kişiler için verilen bu hizmet, tedavi amaçlı ve tedavisi yöntemlerini öğrenmeye yönelik bir hizmettir.

 115 Hattı Arama Saati Nedir?

 Bağımlı konusunda tedavi yöntemi sağladığı için 115 hattı 7/24 arama imkanı sağlamaktadır. Ne zaman istenirse bağımlılık konusunda tedavi için 115 hattını aramak ve destek almak mümkün.

 115 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

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 115 hattı ücretsiz bir şekilde aranabilir. Herhangi bir Ücret ödemeden güvenli bir şekilde uzmanlara ulaşmak ve bağımlılıktan kurtulmak için destek almak mümkün.

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