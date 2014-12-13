114 ülkeden bin öğrenci buluştu

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İzmir Ekonomi, Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi, Yaşar, İzmir, Gediz, Şifa Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde eğitim alan tam zamanlı ve ERASMUS öğrencileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda oluşturulan 114 ülkenin bayrakları ve 5 kıta için kurulan masalarda toplandı. Öğrenciler, ülkeleri ve İzmir’deki öğrenim hayatları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Etkinlikte, öğrenciler tarafından Afrika Kolbastı Grubu, Amerikan Dans Grubu gösterileri ve mini konser gerçekleştirildi. Gün kapsamında İzmir Üniversiteler Platformu Dönem Başkanı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan ve İEÜ Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen, İzmir Üniversiteleri Platformu Genel Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İzmir Koordinatörü Dr. Fırat Yaldız da öğrencileri yalnız bırakmadı.

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İEÜ Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen, İzmir’in tam bir üniversite kenti olduğunu vurgulayarak, "İzmir’in, üniversite öğrencilerin yaşaması için çok uygun bir ortamı var. Hem tarihsel hem iklimsel hem de kültüründen kaynaklanan özellikler öğrencilerimiz için çok uygun. Bu nedenle yurt içinden ve dışından öğrenci çekme potansiyeli yüksek bir kent. İzmir Üniversiteler Platformu olarak birlikte adım atmaya karar verdik. Birlikte İzmir’de yükseköğrenim sloganıyla hareket ediyoruz" dedi.