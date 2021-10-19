112 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 112 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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Geliştirilmiş yeni nesil yapısı ile 112 artık çok daha farklı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak yine de ortak biçimde acil durumlar adına yardım alma konusunda ilk numara olarak öne çıkar.

112 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

112 özellikle kaza anında acil servis numarasıdır. Herhangi bir kaza geçirildiği vakit ambulans ve benzeri destek alabilmek için 112 aranır. Ancak artık ortak şekilde polis ve jandarma ile birçok farklı destek amaçlı 112 üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.

112 Hattı Ne İşe Yarar?

Başta trafik kazaları olmak üzere evde ya da dışarıda yaşanabilecek olası sağlık sorunları açısından 112 aranır. Nerede olunursa olunsun ambulans anında ilgili bölgeye ulaşmak suretiyle müdahale gerçekleştirir. Tabii diğer sabit numaralara da yine 112 üzerinden ortak şekilde ulaşım imkanı veriliyor.

112 Hattı Arama Saatleri Nedir?

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Acil durumlar söz konusu olduğu için 112 hatta her daim müsaittir. Yani herhangi bir saat sınırlaması olmadan 7/24 ulaşım gerçekleştirilebilir.

112 Hattını Aramak Ücretli mi ya da Ücretsiz midir?

112 hattını aramak tamamen ücretsizdir. Zira özellikle kaza ile beraber pek çok farklı olay için anında müdahale gerektiğinden, her vatandaş ücretsiz şekilde ulaşabilir.