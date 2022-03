111 rektörden 11 dilde Gazze bildirisi

Haberin Devamı

111 rektör, Gazze'de yaşananları, Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca, İspanyolca, Rusça, Ermenice, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere 11 dilde yayımladıkları ortak bildiriyle telin etti.



Bildiride, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına, bu katliama karşı bütün dünyanın kör ve sağır gibi davrandığına işaret edildi. İsrail yönetiminin, muhakeme yeteneğini kaybettiği, namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce saldırdığı belirtilen bildiride, mübarek ramazan ayında Gazze'de iftarların bomba sesleri eşliğinde keder, acı ve gözyaşlarıyla açıldığı belirtildi.



Zalime ve zulme göz yuman herkesin vahşetin paydaşı olduğuna dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:



"Bütün dünyanın, özellikle de İslam dünyasının, Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan İsrail yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu bulunuyor. İsrail yönetimi, bu hain saldırılarla hiçbir sonuca ulaşamayacak. Ancak insanlık bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikayelerini daha çok dinleyecek.



Aşağıda imzası bulunan Türkiye üniversiteleri rektörleri olarak, işgalci İsrail yönetiminin, 8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik olarak başlatmış olduğu hava ve devamında kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Aralarında masum çocuk ve kadınların da bulunduğu beş yüzden fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı, uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz."



"BMGK yaptırım kararı almalı"



İsrail'in uluslararası hukuku açıkça bir kez daha ihlal ettiği belirtilen bildiride, başta BM olmak üzere ABD, AB ve Arap yönetimlerinin önemli bir kısmının süreçteki açık desteklerinin İsrail'in daha da saldırganlaşmasının temel nedeni olduğu ifade edildi.



"Uluslararası toplum, İsrail'in insanlık ve savaş suçu olan bu politikalarına göz yumuyor" denilen bildiride, bölgesel ve uluslararası aktörlerin İsrail yönetimine karşı açıkça tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamalarının beklendiği vurgulandı.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Uluslararası nizamı koruma misyonu olan ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu saldırılardan dolayı İsrail'i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul etmesi ve uygulamaya koyması uluslararası kamuoyunca bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in, İsrail yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail yönetimine hiçbir yaptırım uygulamaması ise son derece düşündürücü.



Türkiye üniversiteleri rektörleri olarak Gazze'deki zulme karşı ulusal ve uluslararası platformda kamuoyu oluşturma konusunda her türlü sorumluluğu alacağımızı, Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak için ülke çapında tüm üniversitelerimizde destek ve yardım kampanyaları başlatacağımızı, hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurlar için İsrail yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımızı, katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası hukuk nezdinde hesap vermelerinin ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı, Gazze'ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğimizi deklare ederiz."



"Katliamı kınamayan İsrail üniversiteleri ile ilişkileri sonlandıracağız"



Filistinlilerin, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulması taleplerinin destekleneceği ifade edilen bildiride, insanlık dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası kalkıncaya kadar, İsrail yönetiminin katliamını kınamayan İsrail'deki üniversitelerle her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkinin sonlandırılacağı belirtildi.



Bildiride, "İsrail yönetiminin katliamına karşı tepki koyan, sesini yükselten, protesto eden İsrail üniversiteleri ve Musevi bilim insanlarıyla ise her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi devam ettireceğimizi, katliamı sonlandırma ve barış için yapacakları her türlü girişimlerine destek vereceğimizi, kendileri, ülkelerinin dışında barış ve huzur içinde yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail yönetimine tepki koyan Musevi cemaatlerine ve vatandaşlarına her türlü desteği vereceğimizi kamuoyuna deklare ederiz" denildi.



Rektörlerin listesi



Bildiride imzası bulunan rektörler şöyle:



Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Tüzgen, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Jale Saraç, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. S. Bedii Omay, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Salih Güder, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. İbrahim Savaş, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Osmaniye Korkutata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerem Alkın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Süleymanşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İhsan Günaydın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan, Gebze YTE Rektörü Prof. Dr. Orhan Şahin, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Zirve Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kısa, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nurcan Baç, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdullah Dinçkol, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatçi, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi Prof. Dr. Filiz Kılıç ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün.