1103 nitelik kodu nedir? KPSS 1103 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Kamu Personeli Seçme Sınavında arana şartlar bazı meslek dallarına göre değişim gösterebilmektedir. Adayın meslek yüksekokulu veya üniversite gibi eğitim bilgileri çeşitli özel nitelikler kodlarla belirlenmiş, bu durum sistemsel olarak seçimin yapılmasını daha kolay hale getirmektedir.

1103 Nitelik Kodu Nedir?

KPSS'de 1103 nitelik kodu "cinsiyeti kadın olmak" şartını ifade etmektedir. Bu kodlu alanlara sadece kadın adayların alındığını belirtmek için kullanılır. Adaylarda aranan başka bir şart yok ise 1103 nitelik kodu kadın adayların seçilmesi gereken ve sınava girmeleri için yeterli olan koddur.

KPSS 1103 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

Nitelik kodlarının amacı kamuda kadrolaşmanın eksik noktalarını tam olarak kapatmak için alana uygun adayları tespit etmektir. Bazı bölümlerde kadın adaylara ihtiyaç daha fazla olduğu için bu kod özel olarak geliştirilmiştir. Özellikle sağlık alanında kadın adayların bazı meslek gruplarında eksikliği doldurmak için bu nitelik kodunun gerekliliği zaman içerisinde daha da netlik kazanmıştır. Özel olarak kadınlar için bir nitelik kodunun geliştirilmesi ve belirlenmesinin temel sebebi de bu meslek gruplarındaki personel açığını kapatmaktır.