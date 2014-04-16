110 kız öğrenci matematikte yarıştı

Haberin Devamı

Öğrencilerin sonlu matematik, geometri, sayılar teorisi, analiz ve cebir alanlarında yarıştığı olimpiyatlara Türkiye, iki takımla katıldı.



Yarışmalar sonucunda genel klasmanda Ukrayna'dan Sofiya Dubova 40 puanla birinci oldu.



Kategorilerinde Türkiye'den Feyza Duman'ın ikinciliği elde ettiği olimpiyatta, yine Türkiye'den Melike Ayşegül Kara ve Zehra Erdem de bronz madalya kazandı.



Takım halinde de Ukrayna birinci, ABD ikinci, Romanya üçüncü oldu.



Turnuva direktörü Doç. Dr. Azer Kerimov, başarılı bir organizasyona imza attıklarını, katılan ülkelerin soruları ve değerlendirmeleri çok başarılı bulduğunu belirtti.



Bu tür turnuvaların kızların matematiğe ilgisini artacağını dile getiren Kerimov, Türk matematik takımına neredeyse 5 ya da 6 yılda bir kız öğrencilerin katıldığı, olimpiyatlar sayesinde matematik başarısının artacağını düşündüğünü söyledi.