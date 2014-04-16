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110 kız öğrenci matematikte yarıştı

#Matematik#Kız Öğrenci#TÜBİTAK
110 kız öğrenci matematikte yarıştı

Kız öğrencilerin matematiğe ilgilerini artırmak amacıyla ilki 2012 yılında düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nın üçüncüsü, Antalya'da gerçekleştirildi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının organizasyonu ile Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen olimpiyata, 29 ülkeden 110 öğrenci katıldı.

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Öğrencilerin sonlu matematik, geometri, sayılar teorisi, analiz ve cebir alanlarında yarıştığı olimpiyatlara Türkiye, iki takımla katıldı.

Yarışmalar sonucunda genel klasmanda Ukrayna'dan Sofiya Dubova 40 puanla birinci oldu.

Kategorilerinde Türkiye'den Feyza Duman'ın ikinciliği elde ettiği olimpiyatta, yine Türkiye'den Melike Ayşegül Kara ve Zehra Erdem de bronz madalya kazandı.

Takım halinde de Ukrayna birinci, ABD ikinci, Romanya üçüncü oldu.

Turnuva direktörü Doç. Dr. Azer Kerimov, başarılı bir organizasyona imza attıklarını, katılan ülkelerin soruları ve değerlendirmeleri çok başarılı bulduğunu belirtti.

Bu tür turnuvaların kızların matematiğe ilgisini artacağını dile getiren Kerimov, Türk matematik takımına neredeyse 5 ya da 6 yılda bir kız öğrencilerin katıldığı, olimpiyatlar sayesinde matematik başarısının artacağını düşündüğünü söyledi.

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#Matematik#Kız Öğrenci#TÜBİTAK

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