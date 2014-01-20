110 engelliye ücretsiz KPSS kitabı

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Ücretsiz kitap dağıtımı nedeniyle Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfi Özkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Korkut ile sınava hazırlanan engelliler katıldı. Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, yaşama sevinci ile hayata tutunan engellilerin yanında olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Valilik olarak sosyal sorumluluk kapsamında sınava hazırlanan engelli kardeşlerimize kitap dağıtıyoruz. Bu proje ile amacımız engelli kardeşlerimizin, 27 Nisan’da yapılacak sınava daha donanımlı ve iyi şekilde hazırlamalarını sağlamak. Engellilerimizi, açılan kurslar ve dağıtımını yapacağımız kitaplarla beklenen başarıyı sağlayacaklarına inanıyorum."

Vali Demirtaş yaptığı konuşmanın ardından sınava hazırlanan 110 engelliye kitaplarını dağıttı.